Euskadi tramita 600 contrataciones de extranjeros desde que asumió la gestión de permisos de trabajo el 1 de julio

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha tramitado alrededor de 600 contrataciones de personas extranjeras desde que asumió el pasado 1 de julio la gestión de permisos de trabajo para foráneos tras el acuerdo de transferencias con el Ejecutivo del Estado, según ha destacado el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres.

Torres, que ha clausurado este viernes el I Congreso de Derecho de Extranjería que se ha celebrado durante dos días en el Colegio de Abogados de Bilbao y que ha reunido a juristas y especialistas, ha advertido de que, "sin inmigración, Euskadi tendrá un futuro difícil".

En su discurso, el vicelehendakari ha llamado a concienciarse de que "las personas migrantes no son el problema, sino parte de la solución".

"No podemos estar de brazos cruzados, sin actuar, escuchando mensajes contrarios a su presencia", ha afirmado.

Por el contrario, ha instado a "ofrecerles oportunidades de formación y empleo digno para que puedan rehacer sus vidas en nuestros pueblos y ciudades, en un entorno de seguridad legal y laboral, como ciudadanas y ciudadanos de Euskadi, plenamente integrados y sujetos de derechos y deberes".

Tras recordar que en Euskadi residen 217.000 personas extranjeras, lo que representa casi el 10% de la población, ha defendido que es "una realidad que nos enriquece y ayuda a construir una sociedad más próspera y cohesionada". "No sobra nadie en la sociedad vasca", ha enfatizado.

PERMISOS DE TRABAJO

Mikel Torres ha recordado que, desde el pasado 1 de julio, el Gobierno Vasco gestiona los permisos de trabajo para personas extranjeras, una competencia transferida por el Estado que supone "un avance importante en materia de autogobierno y en la capacidad de respuesta a los retos sociales y económicos de nuestro país".

En estos primeros meses se han tramitado más de 6.000 expedientes, de los cuales un 10% corresponden a contrataciones de personas extranjeras en sectores tan diversos como el deporte de élite, la construcción o el empleo doméstico.

La nueva normativa, ha señalado, agiliza los procedimientos y facilita la inclusión laboral y social de las personas migrantes, "objetivo fundamental de la transferencia".

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Torres ha subrayado la importancia de la colaboración institucional entre el Gobierno Vasco, la Administración estatal, las diputaciones forales, los ayuntamientos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo Público y las entidades sociales y profesionales, como "elemento clave" para ofrecer respuestas "ágiles y coordinadas", y garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes.

Según datos del Observatorio Vasco de Empleo de Lanbide, en los próximos diez años se crearán más de 675.000 oportunidades de trabajo en Euskadi, más de 562.000 de ellas por reemplazo de jubilaciones, lo que refuerza la necesidad de atraer y retener talento extranjero de todos los niveles de cualificación.

El vicelehendakari ha animado a seguir trabajando "para construir una sociedad más cohesionada y con mayores oportunidades para todas y todos". "El reto es grande, pero la voluntad y el compromiso de nuestra sociedad y nuestras instituciones son aún mayores", ha enfatizado.