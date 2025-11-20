Euskadiko Orkestra y la OBC se intercambian la próxima semana en sus respectivas temporadas

SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La orquesta vasca Euskadiko Orkestra y la catalana Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) se intercambian la próxima semana en sus respectivas temporadas tras 23 años. Lo harán de manera simbólica llevando al compositor vasco francés Maurice Ravel a los dos lados del Pirineo.

La orquesta vasca comenzará en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria el día 25 y en el Baluarte de Pamplona el 28 con el programa que le llevará por segunda vez a L'Auditori de Barcelona, los días 29 y 30, en su séptima visita a la ciudad condal, bajo las órdenes de Antonio Méndez. Interpretará 'Alborada del gracioso' de Maurice Ravel y los '7 Lieder' de Pablo Sorozabal. Completará el programa la 'Sinfonía número 5' de Gustav Mahler.

Por su parte, la OBC visita por tercera vez la Temporada de Euskadiko Orkestra, las dos primeras fueron en 1999 y 2002, con su director titular, el francés Ludovic Morlot, y acompañada de la soprano catalana Núria Rial.

Interpretarán obras de Debussy ('Preludio a la siesta de un fauno') y Ravel ('Bolero') -de quien la formación está grabando la integral en seis álbumes- con la música de autores catalanes afincados en París, como Mompou ('Cinc cançons populars catalanes') y Albéniz ('The Magic Opal, suite'), además de Gerhard ('Els ballaires dins un sac') y la recién estrenada 'Pluja', última creación del barcelonés Miquel Oliu. Los conciertos serán el día 26 en el Euskalduna de Bilbao, el 27 y 28 en el Kursaal de San Sebastián.