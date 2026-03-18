Euskalduna Bilbao cierra 2025 con unos ingresos "récord" 8,81 millones y un impacto en el PIB vasco de 111,75 millones

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BILBAO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Euskalduna Bilbao ha cerrado el ejercicio 2025 con unos ingresos de 8.813.894,54 euros, lo que supone el mayor volumen de facturación registrado en su historia. Además, la actividad del Palacio, que acogió 731 eventos, con un 88% de ocupación y cerca de 400.000 asistentes, generó un impacto económico estimado de 111,75 millones de euros en el PIB de Euskadi.

Este resultado "confirma la fortaleza de la actividad" del Palacio de Congresos y de la Música, impulsada principalmente por el segmento de congresos y eventos profesionales (MICE) y el crecimiento sostenido de la programación cultural, según han destacado sus responsables.

La actividad desarrollada durante el año ha generado, además, un impacto económico estimado de 111,75 millones de euros en el PIB de Euskadi, reflejo de su contribución a sectores como la hostelería, la restauración, el transporte y otros servicios asociados.

A lo largo de 2025, Euskalduna Bilbao acogió 731 eventos, que reunieron a un total de 398.656 asistentes, alcanzando un 88% de ocupación. Del total de eventos celebrados, 385 correspondieron al ámbito meetings (MICE) y 346 a la actividad cultural. Esta combinación pone de manifiesto la capacidad del Palacio para mantener "una programación equilibrada y continuada a lo largo del año", han remarcado sus responsables.

El balance económico incorpora también una mejora significativa en la capacidad financiera de la entidad, con un incremento del cash flow del 295% respecto a 2024. Esta evolución, han explicado desde el Euskalduna, responde a "la estabilidad de la actividad, el crecimiento de la demanda en las distintas líneas de negocio y la aplicación de criterios de gestión orientados a la eficiencia y el control del gasto".

SEGMENTO MICE

La actividad vinculada a congresos y eventos profesionales mantuvo un peso determinante en el conjunto de la actividad durante 2025. En concreto, el ámbito MICE generó el 43,17% de los ingresos totales del ejercicio, lo que muestra la contribución de este segmento a la actividad global de Euskalduna Bilbao.

Destaca además su dimensión internacional, ya que el 31% de la facturación de esta área procede de eventos internacionales, lo que "consolida el posicionamiento de Euskalduna Bilbao como sede de referencia en el ámbito congresual más allá del mercado estatal", han destacado desde el Palacio.

APUESTA POR LA PRODUCCIÓN PROPIA

La programación cultural cerró el ejercicio 2025 con un incremento del 12,31% en ingresos respecto a 2024, impulsado por la estabilidad de las temporadas y el refuerzo de la producción propia. Durante el año, Euskalduna Bilbao desarrolló 38 producciones propias, "consolidando una estrategia orientada al fortalecimiento del tejido cultural local y a la proyección de su marca cultural con propuestas diseñadas desde Euskalduna Bilbao y fomentando alianzas internacionales", según sus responsables.

Como parte de su compromiso con la sociedad, el Palacio organizó 76 visitas guiadas accesibles y gratuitas, con un total de 1.427 asistentes de procedencia local, estatal e internacional.

Desde el Euskalduna han enmarcado estos resultados en una estrategia basada en "cinco ejes prioritarios: el liderazgo internacional y posicionamiento MICE, la sostenibilidad integral y gestión responsable, la innovación cultural y fortalecimiento del ecosistema creativo, la transformación digital y la normalización del euskera".