Euskalmet mantiene activo el aviso amarillo hasta el sábado por olas de hasta 3 y 3,5 metros y mar de fondo

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La agencia vasca de meteorología, Euskalmet, mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero este viernes y lo prolongará hasta las 15.00 horas de este sábado, motivado por la altura de ola significante de 3,2 metros observada en la boya de Mutriku y de 3,1 metros tanto en la de Sopelana como en la estación de Bilbao.

Según ha informado Euskalmet en un comunicado, durante este viernes la altura de ola significante rondará los 2,5-3 metros y subirá hasta los 3-3,5 metros durante las horas centrales. Podrían superarse, ocasionalmente, los 3,5 metros durante la tarde. La mar de fondo del noroeste rondará los 2,5-3 metros

Además, el viento será de componente suroeste con fuerza 4, que durante las horas centrales rolará al oeste-noroeste con fuerza 6, y por la noche amainará. El viento originará mar rizada, aumentando a mar gruesa a partir del mediodía. En la franja litoral en torno al mediodía el viento girará a oeste-noroeste, con rachas que podrían superar los 80 km/h.

De cara al sábado, la altura de ola significante rondará los 2.5-3 metros, bajando por debajo de los 2 metris por la tarde. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 2-2.5 m de altura, y por la tarde bajará a 1.5-2 metros. El viento soplará de componente oeste con fuerza 3 a 4, que en las horas centrales rolará a componente norte con fuerza 2 a 3. El aviso amarillo se mantendrá activo hasta las 15.00 horas del sábado.