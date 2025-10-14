Euskotren garantizará los servicios mínimos del 30% establecidos para la huelga de este miércoles en apoyo a Palestina

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskotren, sociedad pública perteneciente al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, garantizará la prestación de los servicios mínimos del 30% establecidos con motivo de la huelga general y paros convocados este miércoles, 15 de octubre, contra "el genocidio" del pueblo palestino.

Según ha indicado Euskotren en un comunicado, la Orden del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales.

La huelga afecta a los servicios de Ferrocarril (Bizkaia y Gipuzkoa), Metro (Línea 3 en Bilbao), Tranvías (Bilbao y Vitoria-Gasteiz), Funicular (Larreineta, en Trapagaran) y Autobuses (servicios operado por Euskotren para Bizkaibus y Lurraldebus, además de los servicios complementarios al ferrocarril/funicular para el Parque Tecnológico de Zamudio, Hospital de Usansolo y Larreineta-La Arboleda).

Para obtener más información, las personas usuarias tienen a su disposición el número de teléfono 944 333 333 y la página web www.euskotren.eus.