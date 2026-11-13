Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes este sábado por el partido de Euskal Selekzioa-Venezuela en San Mamés

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Pública Euskotren, perteneciente al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, ofrecerá un servicio especial de trenes este sábado, con motivo de la celebración del partido Euskal Selekzioa - Venezuela en San Mamés, a partir de las 20.00 horas.

Este servicio especial de Euskotren complementará el servicio ferroviario de los sábados en ferrocarril y metro (Línea 3 en Bilbao), que incluye también el habitual servicio nocturno. La noche del 14 al 15 de noviembre se reforzará el servicio nocturno del tramo Matiko/Bilbao - Traña - Eibar, en ambos sentidos.

Según ha recordado Euskotren en un comunicado, la estación de Casco Viejo/Zazpikaleak facilita la correspondencia con las Líneas 1 y 2 de Metro Bilbao.

Euskotren reforzará también este sábado el servicio del tranvía de Bilbao por el partido Euskal Selekzioa - Venezuela. Con el objetivo de facilitar el desplazamiento a San Mamés, el tranvía circulará en su horario habitual, con un servicio de refuerzo desde Atxuri hacia Hospital, con salida a las 18.40 horas.

Antes y después del partido, para garantizar la seguridad en las inmediaciones de San Mamés, se realizarán cortes parciales del servicio entre La Casilla y Euskalduna, en ambos sentidos, con una duración aproximada de 50 minutos. Esta modificación del servicio está incluida en el Plan de Emergencia municipal coordinado por el Ayuntamiento de Bilbao.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones en las paradas próximas a San Mamés, Euskotren aconseja dirigirse a la parada de Euskalduna para iniciar los desplazamientos de vuelta en tranvía.

Las personas usuarias que necesiten ampliar esta información tienen a su disposición el teléfono de Euskotren 944 333 333. También pueden informarse en las estaciones servidas por personal de Euskotren, así como en la APP oficial y en el buscador de horarios de la página web www.euskotren.eus.