La exportación vasca sube en octubre un 11% y la importación un 9,5%, con saldo positivo de 3.271 millones en 10 meses

En el acumulado de esos diez primeros meses del año, las exportaciones retroceden un 3,3% pero superan los 26.200 millones de euros

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de bienes en Euskadi registran un incremento del 11,0% en octubre de 2024 en tasa interanual, mientras que las importaciones suben un 9,5%, con un saldo positivo de 3.371 millones de euros en el comercio exterior de bienes de Euskadi en los diez primeros meses de 2024. En el acumulado de esos primeros diez primeros meses del año, las exportaciones retroceden un 3,3% pero superan los 26.200 millones de euros, según datos facilitados por el Instuto Vasco de Estadística, Eustat.

La cuantía de las exportaciones se situó en los 3.122 millones de euros, frente a los 2.814 millones del mismo mes del año anterior y las exportaciones de productos energéticos aumentaron un 52,2%, mientras que las de los no energéticos tuvieron un crecimiento del 8,6%.

Bizkaia es el territorio histórico que registra la mayor progresión con un 18,4%, debido al incremento tanto de las exportaciones de los productos no energéticos (12,4%) como, sobre todo, de los energéticos, que llega a alcanzar el 53,2%. En Gipuzkoa las exportaciones, en su conjunto, suben un 17,3% y en Álava descienden un 2,8%.

Por su parte, las importaciones de bienes de Euskadi experimentaron un crecimiento del 9,5%, con un montante de 2.440 millones de euros y las importaciones energéticas crecieron un 8,4% y las no energéticas un 9,9%. Por territorios, las importaciones vizcaínas progresan un 7,3%, las guipuzcoanas un 9,3% y las alavesas un 14,9%.

TURISMOS

El ranking de las 988 partidas exportadoras está encabezado por los "Turismos de menos de 10 personas" con 318,8 millones comercializados y 4,4% de retroceso respecto al mismo mes del año anterior; las "Partes y accesorios de vehículos automóviles", 205,2 millones y un 6,8% más que el mismo mes del año anterior; los "Aceites refinados de petróleo", 154,6 millones y 9,9% de crecimiento; los "Vehículos automóviles para el transporte de mercancías", 132,4 millones pero un 36,0% menos; y los "Neumáticos nuevos de caucho" , 92,2 millones y un 24,8% de disminución.

Estas cinco partidas suponen en el mes de octubre el 28,9% del total, con un valor conjunto de 903,2 millones de euros. De ellos, 748,6 corresponden al sector del automóvil.

Entre las partidas que ocupan una de las 25 primeras posiciones destacan los incrementos interanuales de los "Coches de viajeros, equipajes, correo, etc. para vías férreas y similares" (6.715,8%) de "Los demás motores, máquinas motrices y sus partes: hidráulicos, neumáticos, etc." (265,9%) y de las "Máquinas herramienta y prensas de forjar, estampar, cizallar, punzonar, entallar, enrollar, curvar, plegar, etc." (231.0%). En sentido contrario, está el descenso de los "Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados" (-43,0%).

En octubre, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, y Bélgica son los principales clientes de Euskadi, al absorber el 48% del total de las exportaciones y de estos cinco países, tres pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 60,5% de la exportación.

IMPORTACIONES

El organismo estadístico ha indicado que analizando las importaciones por partidas arancelarias, se observa que, la más importante, "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso", que representa el 13,6% del total, experimenta un descenso del 34,1%.

Por el contrario, se registra un crecimiento significativo de las importaciones de "Aceites refinados de petróleo" (323,6%, con 204 millones importados) y de "Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos" (2.971,9% y 65,2 millones).

En octubre, las importaciones han procedido mayoritariamente y por este orden de Alemania, con 352,7 millones; Francia, con 193,7 millones; Estados Unidos, que llega a 177,7 millones; China, con 174,6 millones; y Angola, con 130,4 millones.

DIEZ PRIMEROS MESES

El comercio exterior de bienes de Euskadi en los diez primeros meses de 2024 arroja un saldo positivo de 3.371 millones de euros. No obstante, para el conjunto de los diez primeros meses del año las exportaciones de Euskadi registran un descenso del 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 907,8 millones menos y se traduce en una disminución del saldo comercial de 902,3 millones de euros respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones vizcaínas, durante el periodo considerado, son las más importantes de Euskadi, con un total acumulado de 10.252,2 millones y un crecimiento del 1,3%. En Álava, con 7.546,0 millones comerciados, se da una reducción del 12,7%. Gipuzkoa mantiene el equilibrio con un crecimiento del 0,6% y sus 8.406,8 millones de euros exportados.

Según el tipo, los "Productos no energéticos", con 24.367,6 millones vendidos, sufren una caída del 5,5% y los "Productos energéticos", por el contrario, experimentan un crecimiento del 37,1% hasta alcanzar los 1.837,5 millones.

La principal partida arancelaria, con 2.176 millones exportados, es "Turismos de menos de 10 personas", a pesar de sufrir un descenso del 17,3%. A continuación, están las "Partes y accesorios de vehículos automóviles" que experimentan un incremento del 5,1% y situándose en 1.978,5 millones; seguidamente se posicionan los "Aceites refinados de petróleo" que alcanzan 1.233,5 millones tras aumentar un 11,2% con relación a octubre de 2023.

El mayor incremento exportador entre las diez principales partidas arancelarias (350,1%) lo constatan los "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso", con 375,6 millones exportados, 292,1 millones de euros más que el mismo periodo del año anterior.

Los "Vehículos automóviles para el transporte de mercancías" han descendido un 32,0% y los "Neumáticos nuevos de caucho" un 28,1%, lo que representa en cifras absolutas 575,9 y 345 millones menos respectivamente.

Otro de los más "drásticos retrocesos" se produce, según Eustat, en los "Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero" que caen 178,5 millones respecto al año anterior, un 29,2%.

El ranking exportador de los diez primeros meses de 2024 sitúa a Francia como principal país receptor, con un 16,1% del total exportado. Tras Francia se posicionan Alemania, 14,3%, y el Reino Unido, 7,1%, y entre los tres países, aglutinan prácticamente el 38% de las exportaciones vascas.

El acumulado de las importaciones hasta octubre de 2024 para el conjunto de Euskadi es del orden de los 22.834,2 millones de euros. Esta cifra en la comparación interanual supone 5,5 millones menos que la registrada en el mismo periodo de 2023.

Los productos que ocupan las tres primeras posiciones del ranking importador son "Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso",con 4.230,7 millones (18,5% del total); "Aceites refinados de petróleo", que llega a 1.436,8 millones importados (6,3% del total); y "Partes y accesorios de vehículos automóviles", con 823,4 millones (3,6% del total).

El comercio exterior de bienes de Euskadi durante los diez primeros meses de 2024 arroja un saldo positivo de 3.370,8 millones de euros, 902,3 millones menos que el registrado durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa una tasa de cobertura del 114,8%.

Esta tasa está por encima de 100, lo que supone que Euskadi exporta más de lo que importa, respecto a casi todos los países de la UE27, salvo los casos de Irlanda, con 14,0%; Luxemburgo, con 86,2%; Suecia, que llega al 99,5%; Finlandia, con 92,1%; Letonia, con 76,4%; Lituania, con 98,4%; y Bulgaria, con 98,4%.

El Eustat ha indicado, no obtgante, que en muchos de ellos se está cerca de la paridad. En el caso de los países que ocupan los primeros puestos del ranking, como Alemania, esta tasa es del 112,3%, en el de Francia es el 231,1% y en el del Reino Unido alcanza el 325,4%.