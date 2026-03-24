Una exposición más de 50 carteles recorre 30 años de campañas de Metro Bilbao

Exposición de carteles de campañas de Metro Bilbao - METRO BILBAO
BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
La estación de Abando de Metro Bilbao acoge desde este martes, con motivo del 30 aniversario del suburbano, una exposición con más de 50 carteles de las campañas del metropolitano, que se podrá visitar, de forma gratuita, a lo largo de los próximos dos meses.
La exposición propone una forma diferente de celebrar el aniversario de Metro Bilbao, "poniendo el foco en la creatividad como hilo conductor de la trayectoria" de este medio de transporte, según han indicado desde el suburbano.
A través de diferentes piezas gráficas, el público podrá descubrir cómo han evolucionado los mensajes, los estilos y las sensibilidades a lo largo de estos años. La exposición está compuesta por carteles de diferentes temáticas que han marcado la actividad de Metro Bilbao a lo largo de los años, abordando diferentes cuestiones sociales o la información propia sobre el servicio.
El anuncio diseñado en 1996 con motivo de la puesta en marcha del primer servicio nocturno, la inauguración de la Línea 2 y la ampliación del trazado con nuevas estaciones, o distintas campañas cívicas son algunos de los ejemplos que se podrán ver en esta "original y colorida muestra", han indicado desde Metro Bilbao.
Además, han destacado como uno de los aspectos más singulares de la iniciativa su formato expositivo, ya que, además del pasillo habitual donde se instalan las exposiciones en Abando (acceso a Renfe), la muestra se ha dispuesto también a lo largo de un espacio poco habitual", como son" las paredes laterales de las escaleras mecánicas que conectan con la mezzanina.
Cada una de las piezas se presenta en formato mural, anclada a la pared y con un tamaño de 50 x 80 centímetros, lo que permite apreciar con detalle, a simple golpe de vista, la evolución gráfica y conceptual de las distintas campañas.