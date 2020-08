El extremo Martin Merquelanz renueva con la Real Sociedad hasta 2025

SAN SEBASTIÁN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y el extremo Martin Merquelanz han llegado a un acuerdo para renovar el contrato del canterano hasta 2025. El atacante, que ha cuajado una temporada "excepcional" cedido en el CD Mirandés, ha prolongado su vinculación con el conjunto txuri urdin, según ha informado el club donostiarra en su web.

En declaraciones a Real Sociedad TV, Merquelanz ha señalado que es un día "muy especial" para él, un día "muy bonito", que ha esperado "toda" su vida y, al final, "después de mucho trabajo conseguir jugar en el equipo donostiarra es algo muy importante".

"Hay mucho trabajo y mucho sufrimiento detrás. Sobre todo, con las lesiones que he tenido, pero al final lo importante es estar aquí al día de hoy. Estoy muy contento. Para ello me tocó salir cedido el año pasado, cuando mucha gente igual no lo ve con buenos ojos, pero yo sí y en cuanto tuve la posibilidad vi una manera muy bonita de poder seguir con mi progresión y recuperarme de mi lesión y así ha sido al final, he conseguido reunir a buen nivel y volver a casa, que era el objetivo principal", ha relatado.

Respecto a su rol en el equipo, Martin Merquelanz ha dicho no ir "con ningún papel". "Vengo aquí a darlo todo cada entrenamiento, a pelear. Sabemos cómo es Imanol como entrenador, que le gustan los jugadores intensos que entrenen bien a diario y, a partir de ahí, el míster decidirá cuándo contar conmigo y cuándo no. Vengo a darlo todo y a tener el máximo de minutos posible", ha reiterado.