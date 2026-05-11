Fallece un conductor de 52 años al salirse su furgoneta de la calzada y caer por un badén en Laguardia (Álava)

Archivo - La Ertzaintza - IREKIA - Archivo

VITORIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta, de 52 años, ha fallecido este lunes por la mañana al salirse el vehículo en el que viajaba de la calzada y caer por un badén en el que quedó volcado, a la altura de la localidad alavesa de Laguardia.

El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las once de la mañana en la A-124, a su paso por Laguardia (Álava) y se desconocen por el momento las causas de la salida de la calzada de la furgoneta, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, el conductor del vehículo, un hombre de 52 años, ha fallecido, tal como han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Tras el accidente, la vía ha quedado cortada al tráfico, generándose retenciones en la zona. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.