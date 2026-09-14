Fallece el conductor de una furgoneta tras un accidente de tráfico en una estación de servicio de Oiartzun

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta falleció este pasado domingo a la noche en un accidente de tráfico registrado en una estación de servicio de la AP-8 en la localidad guipuzcoana de Oiartzun.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el siniestro tuvo lugar pasadas las once de la noche, cuando, por causas que se desconocen, una furgoneta que se encontraba en el interior de dicha estación de servicio sufrió un accidente.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo, un hombre de 61 años, falleció según certificaron los servicios sanitarios desplazados al lugar. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de este accidente.