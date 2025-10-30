Fallece el conductor de la furgoneta arrollada por un tren en Zalla (Bizkaia)

Archivo - Varios policías trabajan en el perímetro del hospital de Cruces, a 29 de septiembre de 2024, en Barakaldo - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor que resultó herido este pasado miércoles en la localidad vizcaína de Zalla, al ser arrollada la furgoneta en la que viajaba por un tren, ha fallecido finalmente en el hospital, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El accidente se produjo sobre las tres y cuarto de la tarde de este pasado miércoles en el apeadero de Ibarra de Zalla, donde una furgoneta resultó arrollada por tren.

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo resultó herido de gravedad y fue trasladado al hospital de Cruces, donde falleció posteriormente.