Fallece un conductor y resulta herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en la GI-627 en Arrasate

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SAN SEBASTIÁN 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha fallecido en el acto y otra mujer ha resultado herida en un accidente entre dos turismos que ha tenido lugar en la GI-627, en el término municipal de Arrasate (Gipuzkoa), pasadas las 14.30 horas de este sábado, según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

A las 17.20 horas la vía permanece cerrada en ambos sentidos, sin que se registren retenciones en ese punto, han aclarado las mismas fuentes. La herida ha sido trasladada al hospital de Arrasate.

En el lugar continúan trabajando los operarios para proceder a la retirada de los vehículos accidentados y la limpieza de la calzada, antes de reabrir la vía.

Los bomberos han intervenido en el lugar del siniestro para recuperar a la víctima mortal del interior del vehículo, mientras que los sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar la muerte del conductor.