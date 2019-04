Fanjul (PP) pide a los vascos que "no se resignen a cuatro años más de sobresaltos" con un Gobierno de Sánchez

Publicado 19/04/2019 10:53:52 CET

La cabeza de lista del PP al Congreso por Bizkaia, Beatriz Fanjul, ha instado a los vascos a que "no se resignen a cuatro años más de sobresaltos, de un gobierno que vive subido a la ocurrencia", y les ha pedido que apuesten por un cambio político en España "que favorezca el crecimiento y el bienestar", en una apuesta "en clave de estabilidad y tranquilidad política para favorecer la inversión".

En un acto político celebrado en Bilbao, Fanjul ha manifestado que Euskadi tiene que recuperar su plaza como "locomotora" en España y su referencia en Europa, porque es "lo que hemos representado los vascos a lo largo de la historia y, para eso, nos hace falta un gobierno, fuerte, con decisión y que tenga las ideas claras".

También ha reclamado una "apuesta clara" por los jóvenes vascos para que "no se vaya ni un gramo más de talento". "Queremos que los jóvenes vascos, que han crecido y se han formado aquí, tengan la oportunidad de trabajar aquí. No a la fuga de talento, no a la fuga de una generación que va a garantizar la prosperidad y el bienestar de esta tierra", ha indicado.

En este sentido, ha criticado a un gobierno que, de "manera irresponsable, ha cargado contra una de las empresas más importantes del País Vasco, y que se ha puesto de perfil mientras se desmoronaba el futuro de muchas familias, como fue el caso de La Naval". Por ello, ha culpado al Ejecutivo Sánchez de "espantar las oportunidades, en lugar de atraerlas y acercarlas".

Tras apuntar que el candidato socialista por Bizkaia al Congreso, Patxi López, "no es nueva referencia, sino que suena a pasado", ha destacado que "Euskadi necesita otras referencias, necesita decisión política para que Bilbao puje por ser una de las ciudades más importantes de España, para que llegue la inversión y lleguen proyectos que traigan empleo".

Por ello, ha pedido el voto para su partido el 28 de abril "pensando en empleo, en oportunidades de inversión y de crecimiento para Bilbao y para Bizkaia". "El compromiso del PP y de Pablo Casado es volver a poner a Bizkaia en el lugar que le corresponde", ha concluido.