El FANT acogerá en su sala gratuita la sección Panorama Fantástico, producciones recientes y clásicos

El Festival de Cine Fantástico de Bilbao, FANT, completará su programación oficial con una oferta de acceso gratuito, en la Sala 2 de Golem-Alhóndiga, en la que podrán verse las películas a concurso dentro de la sección Panorama Fantástico, producciones recientemente estrenadas en salas y clásicos del género a cargo de Nicolas Roeg y Jordi Grau.

Organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, el FANT iniciará una nueva edición el próximo 2 de mayo, con una programación que incluye más de 160 horas de cine de género llegado de los cinco continentes.

El festival se intentará "abrir aún más a nuevos públicos" con una oferta paralela "amplia y variada" a la Sección Oficial, de acceso gratuito, en la Sala 2 de Golem-Alhóndiga, han explicado desde el Consistorio. Esta oferta incluirá las cintas a concurso dentro de la sección Panorama Fantástico, en la que competirán seis películas que optarán al premio Mejor Largometraje de Panorama Fantástico, dotado con 2.250 euros.

En concreto, se disputarán este premio 'Escombros', primer largometraje de Álvaro Pita; 'Lucero', la nueva película de Norberto Ramos; 'El Cerro de los Dioses' de Daniel M. Caneiro, ganador del pitchbox del Festival de Sitges; 'After the Lethargy' de Marc Carreté, que obtuvo el premio a la Mejor Película en el New York City Horror Film Festival; 'Casa de sudor y lágrimas' de Sonia Escolano; y 'H0us3', 'ópera prima' del director cántabro Manolo Munguia, premio a la Mejor Película en el festival de Algeciras.

Los cortos también estarán presentes en la sección Panorama en Corto con una selección que incluye el último cortometraje de Benja de la Rosa, 'Malnacido', protagonizado por Eva Llorach, ganadora este año del Goya a Mejor Actriz Revelación. Ambos estarán en Bilbao presentando este trabajo.

Además, dentro de las proyecciones especiales con acceso libre, se ha programado un ciclo con algunos de los títulos más destacados que han llegado a las salas comerciales del Estado de la mano de la distribuidora La Aventura, con títulos como 'Beast', 'The Night Eats the World' o 'Ghost Stories', que no han llegado aún a salas de Bilbao, han destacado desde el Ayuntamiento.

Por su parte, DokuFant ofrecerá también en Sala 2 'Wolfman's Got Nards' de Andre Gower, una película explora el éxito cosechado por la cinta 'Una pandilla alucinante' de Fred Dekker, premio Estrella del FANTástico de este año.

En esta misma sala se proyectarán cinco títulos clásicos de Nicolas Roeg y Jordi Grau, fallecidos ambos en 2018. Del primero, se verán 'Don't Look Now', 'The Man who Fell to Earth' y 'The Witches', mientras que de Grau han seleccionado 'Ceremonia sangrienta' y 'No profanar el sueño de los muertos'.

FANT DE HONOR

Además, el 2 de mayo, con carácter previo a la inauguración del festival, la Sala BBK-Gran Vía acogerá otras dos proyecciones con entrada libre, una de ellas dedicada a "Maestros de FANT", con 'In-natural (The Stuff)', del recientemente desaparecido cineasta estadounidense Larry Cohen.

Por otro lado, la 25ª edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao entregará su FANT de Honor al actor George Brown Randal, conocido popularmente como Jack Taylor, "el rostro americano del cine de terror y de serie B español de los años 60, 70 y 80", protagonista de títulos como 'La venganza de la momia' o 'El buque maldito'.

En ese marco, se proyectará el documental 'Jack Taylor, testigo del fantástico', de Diego López, y posteriormente tendrá lugar un coloquio en el que intervendrán el propio Diego López, Jack Taylor y Javier G. Romero, uno de los promotores de la primera edición del Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que también recibirá el FANT de Honor.