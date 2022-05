Fant Bilbao proyecta este miércoles el thriller de terror "The advent calendar", dirigida por Patrick Ridremont

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico-FANT, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, proyectará este miércoles en la Sala 1 de los cines

Gólem-Alhóndiga, a las 18.00 horas, el thriller de terror "The Advent Calendar", dirigido por Patrick Ridremont.

Fant Bilbao, que cerrará su edición 28ª este sábado, ha presentado hoy el thriller de terror "The Advent Calendar", que participa en la Sección Oficial del Festival. En la rueda de prensa de presentación del film han estado Leire Artigue, coordinadora de Fant, y Patrick Ridremont, director de la película.

"The Advent Calendar" presenta a Eva, parapléjica desde hace tres años. Para su cumpleaños recibe un extraño calendario de Adviento como regalo y en lugar de encontrar cada día los tradicionales dulces, descubre "inquietantes sorpresas, a veces agradables, a menudo aterradoras y cada vez más sangrientas", han explicado en la presentación.

Patrick Ridremont ha trabajado como actor desde 1991. En 2012 decidió convertirse en director con la película "Dead Man Talking". Tras dirigir un corto de terror titulado "The Station" (2017), vuelve al género con "The Advent Calendar"

SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial a concurso de Fant destaca un año más por una programación "diversa y variada". Su selección incluye 18 títulos, todos ellos estrenos en Bilbao, pero, además, dos de ellos se exhiben por primera vez en el Estado.

Estas dos premieres son "Midnight" (2021, Corea del Sur, Oh- Seung Kwon) y "We Are Living Things" (2021, Coproducción de EEUU, Italia y China, Antonio Tibaldi). Estas dos películas, junto con las otras 16 optan a los Premios Fant 2022 al premio al Mejor Largometraje, dotado con 3.500 euros, y a los premios honoríficos al Mejor Guión (concedido por la Asociación de Guionistas Vascos) y a la Dirección más innovadora (concedido por el Cineclub FAS).

Las películas que se exhiben en esta sección son la mencionada "The Advent Calendar". "El Apego" (2021, Valentín Javier Diment); "Bloody Oranges" (2021, Jean-Christophe Meurisse); "The Boy Behind The Door" (2021, David Charbonier y Justin Powell); "The Cellar" (2022, Brendan Muldowney); "Freaks Out" (2022, Gabriele Mainetti); "How To Deter A Robber" (2020, Maria Bissell); "Let The Wrong One In" (2021, Conor McMahon); y "Más Allá De Los Dos Minutos Infinitos" (2020, Junta Yamaguchi).

También se exhiben "Pig" (2021, Michael Sarnoski); "Séance" (2021, Simon Barrett); "The Secret Of Sinchanee" (2021, Steven Grayhm); "Son" (2021, Ivan Kavanagh); "The Spine Of Night" (2021, Philip Gelatt, Morgan Galen King); "Wyrmwood: Apocalypse" (2021, Kiah Roache-Turner); y, por último, "Y Todos Arderán" (2021, David Hebrero).