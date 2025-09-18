Federación Vasca de Fútbol trabaja en un amistoso Euskal Selekzioa y Palestina para "reclamar y defender la paz"

Expresa su "profunda consternación por la grave situación humanitaria que se vive en Gaza"

La Federación Vasca de Fútbol ha informado este jueves de que trabaja en la organización de un partido amistoso entre Euskal Selekzioa y la Selección de Palestina para "reclamar y defender la paz".

En un comunicado, la Federación Vasca de Fútbol ha expresado su "profunda consternación por la grave situación humanitaria que se vive en Gaza".

En ese sentido, añade que, "desde el convencimiento de que el fútbol puede y debe servir como altavoz de solidaridad", están trabajando en la posibilidad de organizar un encuentro amistoso de carácter solidario entre la Euskal Selekzioa y la Selección de Palestina, "con el objetivo de reclamar y defender la Paz".

Ambas federaciones, ha precisado, llevan "tiempo en conversaciones" y siguen colaborando para que el partido pueda celebrarse. La organización de este evento, ha reconocido, es "ciertamente compleja y requiere la colaboración de todos los agentes de nuestra sociedad".

Llegado el momento, la Federación Vasca de Fútbol, en coordinación con la Federación Palestina de Fútbol, comunicarán los detalles de este posible encuentro.

Por último, la Federación Vasca de Fútbol ha asegurado que seguirá trabajando para que, "a través del deporte, podamos ofrecer un mensaje claro de solidaridad y compromiso con la paz".