Feijóo espera una rectificación de Sánchez para consensuar con PP la reforma del CP y seguir con la renovación del CGPJ

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera "una rectificación" por parte del presidente de Sánchez para consensuar con su partido la reforma del Código Penal y seguir con el acuerdo, ya avanzado, para renovar el CGPJ. "No es fácil pactar con este PSOE", ha insistido.

Feijóo, que ha ofrecido una conferencia en Vitoria organizada por el diario El Correo, bajo el título "Objetivo Actualidad", ha recordado que ha suspendido las negociaciones abiertas con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial, después de que el jefe del Ejecutivo le confirmara, en una conversación telefónica, que su intención sigue siendo reformar el delito de sedición, pese a que representantes del Gobierno le habían asegurado que este asunto no se iba a tocar. Además, ha precisado que le transmitió que no pensaba acordar con el Partido Popular la modificación del Código Penal.

El líder del PP ha dicho que "es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado, al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desproteger al Estado". "Comprenderán que reformar la Ley para mejorar la independencia judicial, no es compatible con reformar la Ley para ayudar a aquellos que incumplieron la Ley. Y no es compatible hablar de la independencia del Poder Judicial y poner en cuestión la sentencias del máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo", ha manifestado.

En todo caso, ha recordado que él propuso a Pedro Sánchez "seguir avanzando en un posible acuerdo de Estado para la renovación del CGPJ, previa modificación de la LOPJ", en lo que se había avanzado, y a la vez abordar juntos cualquier reforma del Código Penal sobre los delitos que "afectan a la Constitución, la unidad de la nación y la organización territorial del Estado", como los delitos de rebelión y sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal.

A su juicio, "los delitos de sedición y los delitos de rebelión no se pueden modificar de forma unilateral". Por ello, le pidió a Sánchez "un consenso sobre la reforma del Código Penal y proseguir con el consenso sobre la independencia del Poder Judicial".

"El presidente me trasladó que no se comprometía a reformar el Código Penal en consenso con el Partido Popular y, por tanto, entendí que en este momento sería una incongruencia pactar por la mañana la defensa de la Constitución y de la independencia judicial, y pactar por la tarde el cambio de los delitos en los que justamente se basa la unidad de la nación y la organización territorial del Estado", ha indicado.

Para Alberto Núñez Feijóo, "ese tipo de incongruencias no la entenderían ni los votantes del PSOE". "Si el Gobierno quiere acuerdo, nosotros seguimos sentados en la mesa, pero le pido acuerdos sobre todo, no acuerdos sobre una parte. Negociar con los constitucionalistas por la mañana y pactar lo contrario por la tarde con los independentistas, entiendo que un presidente del Gobierno no puede abarcar las dos cosas", ha subrayado.

Por ello, le ha instado a que elija si prefiera pactar con los independentistas que con los constitucionalistas porque, de ser así, "se equivoca". "Ningún presidente del Gobierno lo ha hecho nunca; esperemos pues esa rectificación y, por mi parte insisto, seguimos a disposición del Gobierno", ha asegurado.

