Feijóo pide superar la decadencia gubernamental: "Quien crea en un proyecto de prosperidad no puede sostener a Sánchez"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha llamado a superar "con urgencia" la actual "decadencia gubernamental" y tras asegurar que la presunta corrupción "se ha instalado en el corazón del Estado", ha manifestado que quien crea "en un proyecto de prosperidad no puede "conformarse con sostener un proyecto político como este".

Núñez Feijóo ha realizado esta reflexión ante el Círculo de Empresarios Vascos, que reúne a los representantes de las principales empresas de Euskadi, en el marco de la visita que ha realizado al País Vasco, donde también ha visitado las instalaciones de Petronor en Muskiz (Bizkaia).

En su intervención, ha subrayado que se está "en la recta final de la legistura" y su intención es compartir con los empresarios "la nueva etapa" que pretenden abrir en España.

El líder de los populares ha indicado que se está en "un momento decisivo en España y en Europa" y no se está en una crisis coyuntural, sino ante "un cambio de época", en el que se han modificado "los equilibrios geopolíticos", el comercio internacional, la competencia tecnológica, la seguridad energética y la forma de entender la defensa de las naciones, sobre todo en Europa". "Todo está cambiando y ante este cambio solo hay dos opciones, o adaptarse o quedarse atrás", ha subrayado.

En este contexto, ha mostrado su preocupación por que España "lleva demasiado tiempo distraída" y existe "un enorme ruido y tensión", que "causa mayoritariamente la política".

DECADENCIA GUBERNAMENTAL

Según ha manifestado, mientras otras naciones se están ocupando en los últimos años "de lo que hay que hablar, de la inteligencia artificial, de los semiconductores, de la defensa, de la autonomía estratégica", España "no" y se está "viendo arrastrada por una decadencia gubernamental" que hay que "superar con urgencia".

A su juicio, ese es problablemente "el mayor coste de estos años" y ha lamentado que se lleven "perdidas en España dos legislaturas". "Eso es opinable, pero lo que no es opinable es que hemos perdido enteros los últimos tres años y, si esto sigue así hasta julio del año 27, que es teóricamente hasta donde puede llegar la legislatura, habremos perdido cuatro años", ha advertido.

Núñez Feijóo ha manifestado que el "mayor coste" de estos años no es solo "la corrupción generalizada", el "deterioro institucional o la división política", sino "el coste de la oportunidad que se está pagando por haber perdido un tiempo precioso" que no se va a recuperar.

En este sentido, ha señalado que se "salta de trama en trama, de auto en auto o de delito en delito" y ha recordado que ello derivó en una "sorpresiva votación" el último día en el periodo de sesiones en el Congreso sobre la dimisión del presidente del gobierno, "con 179 votos a favor, mayor absoluta".

Tras indicar que es "inédito" porque nunca en los 48 años de democracia se sometió a la votación la dimisión del presidente del Gobierno, ha afirmado que este clima está generando "una situación de enorme gravedad en la sociedad y, por tanto, en las empresas y también en las familias".

"Que la presidencia del gobierno, que los ministerios de Estado, que básicamente son dos o tres, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Infraestructuras y el Ministerio de Exteriores, están en este momento metidos en la mayor parte de los 16 sumarios abiertos en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo es que la presunta corrupción se ha instalado en el corazón del Estado. Esto no son unos golfos que andan por ahí. No, no, esto es la Guardia Civil, es la Policía Nacional, es la Agencia Tributaria, es la SEPI, es la presidencia del Gobierno", ha manifestado.

Ha aludido también a la situación de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y ha denunciado el "enorme coste reputacional" para España que toda la UE y la OTAN conozcan que se la ha retirado el pasaporte. A su juicio, no hay que acostumbrarse a lo que está ocurriendo porque, si se hace se empieza "a considerar un problema agudo un problema crónico".

"Y la gente puede vivir con reuma o puede vivir con determinadas patologías, con una diabetes pero esto no es una diabetes, esto no es una enfermedad crónica, esto es una enfermedad aguda. Y cuando tienes una enfermedad aguda o la atacas con cirugía o la extirpas o si no automáticamente empieza a colapsar todo el sistema gubernamental del país", ha añadido.

Por ello, en su opinión, "no hay ninguna diferencia ideológica que permita estirar este ciclo político", porque "la decencia está por encima de la ideología".

"No puede haber ninguna diferencia ideológica que justifique estirar esto un año más. Ustedes son empresarios. Imagínense en su empresa que estén en una situación como esta, incluso en una comunidad de vecinos. Ninguna empresa resistiría una gobernación como la que tiene España en estos momentos. A ustedes les echarían de la compañía y, si son propietarios, les echaría un juez de lo mercantil, porque no presentar cuentas durante tres años continuados tiene repercusiones contables y repercusiones mercantiles", ha apuntado.

Asimismo, cree que también tiene tiene repercusiones "constitucionales", pero ha añadido que, en este momento, el Tribunal Constitucional está "en una situación de stand-by".

En este sentido, ha asegurado que, "quien de verdad crea en un proyecto compartido de prosperidad, no puede conformarse con sostener un proyecto político como este".

Núñez ha trasladado a los empresarios el "proyecto compartido, que es España, dentro de la realidad territorial que conforma una nación singular como es la española".

Según ha indicado, lo que pretende ofrecer el "algo bastante normal", que las instituciones, "empezando por la presidencia del gobierno, vuelvan a defender los intereses generales, que el poder ejecutivo cumpla las decisiones del poder legislativo y respete al poder judicial, que los ministros se comporten como ministros y que se presenten y se aprueben los presupuestos todos los años".

"Y si a usted no le aprueban el presupuesto, tiene que convocar elecciones, como lo hizo Felipe González en el año 95, que no pudo aprobar el presupuesto en el 96 y celebramos elecciones en marzo del 96. ¿Qué les vengo a proponer? Lo normal", ha insistido.

Según ha apuntado, no viene a proponer "un cambio drástico" sino que un ministro "no se dedique a las redes sociales, que un presidente de gobierno no puede estar empantanado con su familia en esta situación y que el poder legislativo cuando aprueba algo el ejecutivo lo tiene que cumplir porque es que, si no, no hay poder legislativo, solo hay ejecutivo que, además, organiza batidas contra jueces o fiscales o miembros de la UCO o de la UDEF".

El presidente del PP cree que solo así se podrá "volver a funcionar con normalidad" y "volver a tener un país funcional y no en un fallo multiorgánico como el que se vive".