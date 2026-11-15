Feijóo está "valorando" reformar la ley para que amenazados por ETA que tuvieron que irse puedan votar en Euskadi

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la Junta Directiva del PP vasco, en el hotel NH Villa de Bilbao, a 30 de junio de 2022, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España) - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, reconoce que está "valorando" reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) o alguna otra norma para que las personas amenazadas por ETA que tuvieron que irse del País Vasco puedan votar en Euskadi.

En una entrevista al diario 'El Correo', recogida por Europa Press, Feijóo condena la agresión al candidato del PP por Guipúzcoa al Congreso, Jon Echeverría, que este pasado sábado fue recibido en Hernani con "piedras y petardos", impidiendo el desarrollo de un acto de campaña.

Feijóo asegura que la campaña "no va a suspenderse ni en Guipúzcoa ni en ningún punto de Euskadi" y considerado que "ahora hay más motivos que nunca para seguir defendiendo la necesidad de tener un Gobierno que plante cara a los violentos y que no pacte con sus líderes políticos".

Tras remarcar que "la violencia nunca ha silenciado al Partido Popular, tampoco en el País Vasco", advierte que "no va a ser ahora cuando empecemos a callar ante esta gente". "La valentía de Jon, un joven de 22 años que defiende sus ideas con convicción y sin miedo, debe ser un ejemplo para todos nosotros. Y le vamos a apoyar con toda la fuerza en el objetivo de conseguir un escaño en Gipuzkoa que hace ya demasiado tiempo que no tenemos", afirma.

En esa línea, en caso de que asuma la Presidencia, Feijóo no oculta que está "valorando" reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) o alguna otra norma para abrir una vía a que voten en Euskadi aquellos vascos que acrediten que tuvieron que irse por la amenaza de ETA. "Es decir, si, por ejemplo, un vasco que se haya ido por esa amenaza a Madrid puede ejercer su derecho de voto en Euskadi. Lo estamos valorando, sí", explica.

PNV

Por otro lado, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "utiliza a EH Bildu para ser presidente del Gobierno y amedrentar al PNV" y "utiliza al PNV para conseguir los votos para ser presidente y amenazarlo con Bildu". El resultado, ha dicho, "lo veremos en las elecciones generales", pero "el que pierde en esta relación triangular es el PNV".

Además, dice no ser una persona "revanchista" y asegura que "si coincidimos en políticas que sean buenas para España y, por lo tanto, para Euskadi, yo no voy a ir en contra de ningún partido", al tiempo que mantiene que "la apuesta del PNV supone su desconfiguración ideológica".

"Sin el Partido Nacionalista Vasco, Sánchez habría caído anteriormente porque Junts ya lo habría dejado caer. El PNV y Bildu han sido los dos grandes aliados del presidente, incluso más que Esquerra Republicana", considera.

OBJETIVO: SER PRIMERA FUERZA

En cuanto a los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre, Feijóo, tras recordar que el PP sigue siendo "la primera fuerza política de España", dice que su objetivo es "gobernar en solitario" y que haya un Gobierno "muy sólido, muy fuerte, muy compacto, muy rápido, que tome decisiones sin tener que consensuar con un socio porque no tenemos mucho tiempo".

"Tenemos que hacer muchas cosas. El cambio es imprescindible por higiene democrática. Necesitamos un Gobierno que conozca cuál es el estado de las cuentas y de las infraestructuras; que recupere la normalidad en Ceuta; que traiga tres proyectos en materia de vivienda en los cien primeros días; y que presente antes de primavera el Presupuesto de 2027 y antes de otoño, el de 2028. Cuanto más sólido, más compacto y más homogéneo sea el Gobierno, más rápido podemos ir", indica.

En esa línea, pide una mayoría para el PP porque "España necesita un Gobierno de mayorías" y denuncia que "tenemos un presidente del Gobierno arribista" y un gobierno que es "un gallinero", al tiempo que considera que a Vox "hay que juzgarle por lo que hace" y remarca que "hay cuestiones en las que las sensibilidades de Vox son muy divergentes de las nuestras, pero siempre buscamos un marco legal". "Si la Constitución y los tratados europeos no permiten hacer algo, no lo negociamos. Nosotros no vamos a hacer un pacto encapuchado", se compromete.

PENSIONES

Por último, sobre las pensiones dice estar "harto" de que "se utilicen los nueve millones y medio de mayores y que cada vez que hay una convocatoria electoral, los socialistas digan que nosotros no queremos mantener las pensiones cuando fueron ellos los que las pusieron en enormes dificultades, incluso con una posible intervención de España".

El candidato popular asegura que "a todos nos importa no solo garantizar la actualización anual conforme a IPC, también la viabilidad del sistema público para nuestros hijos y nietos" y se muestra partidario de buscar un acuerdo de Estado que blinde las pensiones, pero subraya que "Si es un pacto de Estado es con todos los partidos", porque "las pensiones afectan a los ciudadanos voten lo que voten".