Fekoor organiza este lunes y martes dos paseos en catamarán por la Ría de Bilbao adaptados a sillas de ruedas

BILBAO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia (Fekoor) organiza este lunes y martes las dos primeras excursiones en catamarán por la Ría de Bilbao adaptadas para personas con movilidad reducida.

La iniciativa, permite superar las barreras de accesibilidad que hasta ahora impedían a las personas usuarias de silla de ruedas disfrutar de trayectos de ocio fluvial por la Ría, ha informado Fekoor en un comunicado.

Las dificultades arquitectónicas en el embarque y, especialmente, la inclinación del acceso desde el dique hasta el pantalán impedían hasta la fecha el acceso de personas en silla de ruedas a este tipo de embarcaciones. Esta limitación se supera gracias a las prestaciones de la embarcación eléctrica "Bilbao River", de la empresa Ekokat, y a un estudio detallado del ciclo de mareas, han explicado.

Este análisis permite aprovechar la pleamar, durante la hora anterior y posterior a la misma, cuando el porcentaje de pendiente de la rampa resulta asumible, para garantizar un tránsito y embarque seguros y accesibles desde el pantalán.

"Las calles, las plazas y el transporte público o de ocio deben poder ser vividos y disfrutados por todas las personas en igualdad de condiciones. Esta travesía demuestra que, cuando hay voluntad y diseño adecuado, las barreras caen", ha señalado el presidente de Fekoor, Serafín Iglesias.

Las excursiones tendrán una duración aproximada de una hora. La primera salida será este lunes a las 14.00 horas y contará con la participación de integrantes de la Junta Directiva de Fekoor y de sus asociaciones socias. La segunda travesía tendrá lugar el martesa las 15.00 horas y estará protagonizada por personas usuarias de los servicios y programas de la federación.

El punto de encuentro y embarque estará situado en el Pantalán del Muelle del Consulado, junto al Embarcadero del Hotel Consulado, en el paseo de Uribitarte, entre el Puente de La Salve y el Monumento a las Sirgueras.