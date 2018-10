Felipe VI llama en Deusto a unir "pensamiento y acción" contra "violencia y desigualdad"

Actualizado 09/07/2018 19:25:42 CET

El Rey Felipe VI ha hecho un llamamiento este lunes en Bilbao a "conjugar pensamiento y acción" para "hacer frente en el contexto complejo actual, a problemas como la desigualdad, la violencia, las vulneraciones de los derechos humanos o el deterioro medioambiental".

Felipe de Borbón, que ha presidido en la Universidad de Deusto el acto de inauguración de la Asamblea Mundial de Instituciones Jesuitas de Educación Superior, ha animado a la Compañía de Jesús a seguir profundizando en conceptos como "la justicia social, la convivencia, el progreso y la paz" porque, esos valores, ha remarcado, "son hoy más necesarios que nunca".

El acto solemne de apertura de la III Asamblea Mundial de las universidades jesuitas, que ha tenido lugar en el paraninfo de Deusto, ha contado con la presencia, entre otros, del lehendakari, Iñigo Urkullu, el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el Prepósito General de la Compañía, Arturo Sosa, y el rector de Deusto, José María Guibert.

En su intervención, el Rey ha trasladado su enhorabuena a la Compañía por la constitución de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, acto que tendrá lugar este miércoles en la basílica de Loiola. Con ella, "daréis un nuevo impulso a vuestro trabajo colaborativo y en red, y os llevará a trabajar aún más unidos y con mayor eficacia".

