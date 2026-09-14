La feria de manga, anime y cultura japonesa ExpOtaku desembarca en Ficoba de Irun el sábado y domingo

ExpoOtaku - EXPOOTAKU

SAN SEBASTIÁN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La feria de manga, anime, videojuegos y cultura japonesa ExpOtaku desembarcará el sábado y el domingo en el recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa). El encuentro contará con concursos de cosplay, torneos de videojuegos, talleres, actividades de K-pop, juegos de mesa y propuestas para todos los públicos.

Expotaku recaló por primera vez en Ficoba en 2015 y volverá a convertirse este sábado y domingo en punto de encuentro para aficionados al manga, el anime, los videojuegos, el cosplay y la cultura japonesa.

Durante todo el fin de semana, el recinto ferial acogerá actividades participativas distribuidas en diferentes espacios. Entre las propuestas, los organizadores han destacado el concurso y la pasarela de cosplay, el concurso de karaoke, las denominadas 'Bodas Frikis', los retos de ramen picante, los concursos de baile y las actividades vinculadas al K-pop.

La programación de videojuegos incluirá zonas de juego libre y torneos de títulos como Pokémon Escarlata y Púrpura, Mario Kart World, FC 26 o Tekken 8, entre otros.

El público podrá probar, además, diferentes consolas y plataformas y habrá talleres creativos de máscaras yokai, objetos relacionados con 'One Piece', Jujutsu Kaisen, Spy Family, Death Note, Chainsaw Man, Frieren o Solo Leveling, entre otras propuestas.

El programa se completa con juegos de mesa, un tablero gigante de trivial dedicado al manga, el anime, los videojuegos, la cultura japonesa y los cómics, así como una zona Matsuri con actividades tradicionales, consulta de fortuna omikuji y un espacio fotográfico con yukatas.

La zona K-pop, dinamizada por Dokkaebi Team, contará durante ambos días con bailes, retos, concursos y sesiones de Random Dance. ExpOtaku abrirá sus puertas el sábado 19 de septiembre, de 10.00 a 21.00 horas, y el domingo 20 de septiembre, de 10.00 a 20.00 horas. El precio de las entradas es de 12 euros para un día y 22 euros para el bono de dos días. La entrada es gratuita para menores de cuatro años.