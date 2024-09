El Festival arranca con polémica por la cinta sobre Roca Rey y con Premio Donostia a Bardem y Almodóvar

SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián arranca este viernes su 72ª edición, que se desarrollará hasta el próximo 28 de septiembre, con la ansiada entrega del Premio Donostia a Javier Bardem, que recoge el galardón del año anterior tras ausentarse por la huelga de actores en Estados Unidos, y con polémica por el documental 'Tardes de soledad', de Albert Serra.

El cineasta catalán ha dirigido una producción en la que sigue al torero peruano Andrés Roca Rey, durante un día toreando, desde que se viste de luces hasta que se quita el traje. El estreno de la cinta está previsto para el próximo lunes, 23 de septiembre.

Sin embargo, esta semana el Partido Animalista PACMA ha solicitado al Festival la retirada de la proyección porque "humaniza una práctica violenta". "Aunque el director del documental, Albert Serra, ha señalado que su enfoque es principalmente estético, desde PACMA consideramos que este tipo de representaciones plantean graves preocupaciones éticas", sostiene la formación.

Por el momento, ni el Festival de San Sebastián ni el cineasta se han pronunciado al respecto. En esta edición, la ciudad donostiarra acogerá a múltiples estrellas de la talla de Pedro Almodóvar y Cate Blanchett, ambos recibirán el Premio Donostia, además de Pamela Anderson, Johnny Depp, Monica Belluci o Tilda Swinton, entre otros.

JAVIER BARDEM, PEDRO ALMODÓVAR Y CATE BLANCHETT, PREMIADOS

Durante el primer día del Festival, el actor Javier Bardem recogerá en una gala, previa a la inauguración, el Premio Donostia, tras un año de espera. La ceremonia de inauguración se abrirá con el estreno de una nueva versión feminista de 'Emmanuelle'.

Los focos también esperarán con deseo la llegada de Pedro Almodóvar, prevista para los últimos días de la cita cinematográfica. El realizador manchego acude con 'La habitación de al lado', reciente ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, y recibirá el Premio Donostia el jueves 26 de septiembre de manos de Tilda Swinton, protagonista de su última cinta.

Almodóvar ha tenido una estrecha relación con el festival vasco, ya que durante décadas ha proyectado en sus diferentes secciones buena parte de sus casi treinta películas, como 'Carne trémula', 'Todo sobre mi madre', que recibió el Gran Premio Fipresci, 'Hable con ella', 'La mala educación' y 'Volver', que también recibió el Gran Premio Fipresci.

Además de los dos españoles, la actriz Cate Blanchett también ha sido reconocida con el Premio Donostia en esta 72 edición. También viajarán hasta San Sebastián Paolo Sorrentino, Andrew Garfield, Costa-Gavras, Mike Leigh, Jamie Campbell Bower, Sean Baker, François Ozon o Joshua Oppenheimer, entre otros muchos.

Asimismo, estarán otras estrellas como Isabelle Huppert, Moses Ingram, Noémie Merlant, Ángela Molina, Franco Nero, Lupita Nyong'o, Nahuel Pérez Biscayart, Charlotte Rampling, Will Sharpe, Edward Berger, Leos Carax, Gia Coppola, Mohammad Rasoulof, Arnaud Desplechin, Mati Diop, Adam Elliot, Coralie Fargeat, Walter Salles o Jane Schoenbrun.

El jurado oficial estará presidido por la directora de cine Jaione Camborda, ganadora en la pasada edición de la Concha de Oro por 'O Corno', y lo completan la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, el actor y director estadounidense Fran Kranz, el cineasta griego Christos Nikou, que compitió el año pasado en la Sección Oficial; el director austríaco Ulrich Seild y la productora francesa Carole Scotta.

DOS DIRECTORAS ESPAÑOLAS OPTAN A LA CONCHA DE ORO

Dentro de la Sección Oficial del certamen, Pilar Palomero e Iciar Bollaín optarán a la Concha de Oro por 'Los destellos', donde aborda una historia de cuidados en un exmatrimonio, y 'Yo soy Nevenka', la historia de la concejala que denunció al alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez por acoso sexual.

También se disputan la Concha de Oro Albert Serra, por 'Tardes de soledad', y el debutante Pedro Martín-Calero por 'El llanto', película protagonizada por Ester Expósito. Fuera de concurso, pero en la Sección Oficial, estará 'La virgen roja', de Paula Ortiz, la serie 'Querer', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Yo, adicto', de Javier Giner.

Las cintas españolas estarán acompañadas por 'El lugar de la otra', de Maite Alberdi, 'On falling', de Laura Carreira, 'Emmanuelle', de Audrey Diwan; 'We live in time', de John Crowley; 'Bound in heaven', de Xin Huo; 'Conclave', de Edward Berger; 'Last Breath', de Costa-Gavras; 'Hard truths', de Mike Leigh; 'Hebi no michi', de Kiyoshi Kurosawa; 'El hombre que amaba los platos voladores', de Diego Lerman; 'When fall is coming', de François Ozon; 'The end', de Joshua Oppenheimer; y 'The last showgirl', de Gia Coppola.

Por otra parte, la sección New Directors congregará, entre otros, a Antón Álvarez (C. Tangana) en su debut como cineasta junto al músico protagonista de 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'; y en la coproducción argentino-española 'La llegada del hijo', acompañará a las directoras Cecilia Atán y Valeria Pivato la actriz Greta Fernández.

El Velódromo también reunirá en la clausura de Perlak a los directores de 'Marco', Jon Garaño y Aitor Arregi, con los protagonistas de la película, Eduard Fernández y Nathalie Poza. Además, la amplia representación en Made in Spain traerá a San Sebastián a figuras como las actrices Marisa Paredes, Petra Martínez, Verónica Echegui, Alberto Ammann, Tamar Novas, Alba Galocha Itsaso Arana, Vito Sanz, David Trueba, Macarena Sanz, Enric Auquer, Macarena García, Isaki Lacuesta, María Vázquez, o Ramon Agirre, entre muchos otros cineastas e intérpretes.

Las galas de RTVE atraerán a Rodrigo Cortés, Mario Casas, Anna Castillo, Juana Macías, Alexis Morante, Natalia de Molina, o Salva Reina. Por su parte, Zinemira acogerá la presencia de los futbolistas Iñaki y Nico Williams.