El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz celebra su 47 edición del 13 al 21 de julio

Aumenta la presencia de intérpretes femeninas y aúna talento joven con figuras consagradas



El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz celebrará su 47 edición del 13 al 21 de julio para "aunar durante una semana talento joven, figuras consagradas, fusiones sugerentes, homenajes a la música afrocubana y al hip hop, y una poderosa presencia de intérpretes femeninas".

El Teatro Principal ha acogido este viernes la presentación del evento que contará con la presencia de músicos como Tomatito, Michel Camilo, Chucho Valdés, Yilian Cañizares, Trueno, Cécile Mclorin Salvan y Terri Lyne Carrington, entre otras figuras del jazz.

La organización ha destacado que esta edición "repasará las influencias que el jazz deja en otros géneros y también de las que se nutre, para conseguir experiencias que son únicas para cada persona". Además, ha reseñado que el Festival ha programado medio centenar de conciertos, la mayor parte gratuitos, con el propósito de "llenar de jazz la ciudad, promocionar el talento joven y atraer nuevos públicos".

Christie Dashiell, "una de las vocalistas más interesantes del jazz contemporáneo", inaugurará el ciclo el lunes 15 en el Teatro Principal, por donde también pasarán, el martes 16, la pianista Myra Melford, con su mezcla de jazz, blues y folk, al frente de un grupo exclusivamente femenino, a cargo de la guitarrista Mary Halvorson, la saxofonista Ingrid Laubrock, la violonchelista Tomeka Reid, la baterista Lesley Mok y Melford al piano.

Sylvie Courvoisier presentará el miércoles 17 en Vitoria-Gasteiz su nuevo proyecto 'Chimaera', que estrena este verano en gira europea y que "promete una música onírica y luminosa". Este nuevo grupo, liderado por la pianista y compositora suiza, cuenta con el legendario Wadada Leo Smith en la trompeta.

El jueves 18 de julio, la compositora y pianista Clara Peya presentará su premiado último disco 'Corsé', mientras que el guitarrista mexicano Eddie Mejía llegará con su cuarteto, el viernes 19, para dar a conocer su proyecto musical, fruto de su experiencia en Barcelona, donde cursó estudios superiores.

El pianista y compositor francés Baptiste Trotignon clausurará el ciclo el sábado 20, para presentar su último álbum 'Brexit Music', "toda una declaración de su fascinación por la música pop-rock del Reino Unido, desde The Beatles y The Police hasta Radiohead, interpretada por su trío de jazz".

El ciclo del Teatro Principal se desarrollará del lunes 15 al sábado 20. Los dos primeros conciertos comenzarán a las 20.30 horas y, a partir del miércoles 17, se adelantarán a las 17.30 horas.

POLIDEPORTIVO MENDIZORROTZA

La baterista, compositora, productora y cantante, además de galardonada con 3 premios Grammy, Terri Lyne Carrington, se presentará en Vitoria-Gasteiz, el miércoles 17, de mano de su disco 'New Standards Vol.1', "una declaración de intenciones para acabar con el patriarcado también en la música, al proponer nuevos estándares compuestos por mujeres".

Previamente, abrirá la doble sesión la NDR Bigband, un conjunto de jazz de la radio pública de Hamburgo compuesto por 17 miembros a los que suman solistas invitados, como es el caso del trío de Pablo Martín Caminero junto a Moisés Sánchez y Borja Barrueta.

Cécile Mclorin Salvant será la protagonista de la jornada del jueves, junto al pianista Sullivan Fortner, un dúo avalado por un premio Grammy por 'The Window', como el mejor álbum de jazz vocal de 2019. La cantante norteamericana presentará su último disco, 'Mélusine', que "asienta aún más su estatus en el mundo del jazz". Anteriormente, actuará el músico y educador estadounidense Joel Ross, quien acaba de lanzar su cuarto álbum en 'Blue Note'.

El viernes 19 de julio, Michel Camilo y Tomatito presentarán su nuevo trabajo 'Spain forever Again'. Después de 'Spain' (2000), 'Spain again' (2006) y 'Spain Forever' (2016), este dúo, "uno de los más interesantes del jazz actual", vuelven a crear un proyecto con el que consolidan una relación musical en la que jazz y flamenco se fusionan de una manera natural. Por su parte, el trío gallego Sumrrá y el cantante multidisciplinar Niño de Elche serán los encargados de abrir la velada.

Chucho Valdés, a su 82 años, reunirá el sábado 20 en Gasteiz a algunos de los músicos de Irakere, el grupo que revolucionó la música afrocubana al fusionarla con el jazz, el rock, la música clásica y los ritmos populares cubanos. Además de Valdés, la doble sesión contará con la actuación de la violinista Yilian Cañizares.

El cantante y 'freestyler' argentino Trueno será el encargado de clausurar el festival, el domingo 21 de julio, para presentar su cuarto disco 'E.U.B.', que rinde homenaje a la cultura de la que ha sido parte desde pequeño, el hip hop y su 50 aniversario.

Por otro lado, la pianista y vocalista Champian Fulton liderará las noches en el Hotel Ciudad de Vitoria, "uno de los grandes nombres de la escena emergente actual en el mundo del jazz", acompañada de Álex Gilson al contrabajo y de Armando Luongo, a la batería.

JAZZ EN LA CALLE

El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz también ha configurado una amplia programación en la calle, con el objetivo de "hacer llegar la música a todos los rincones de la ciudad".

Desde el viernes 12, en la Virgen Blanca ya se comenzarán a oír los primeros compases en diversos escenarios de la ciudad dentro del ciclo 'JAZZ UP', que se prolongará hasta el sábado 20. En total se celebrarán once conciertos de formaciones locales en colaboración con el colectivo Jazzteiz, Gasteiz ON y Swingvergüenzas, promotora del Festival Jazz & Swing Gasteiz. También la Banda Municipal de Vitoria-Gasteiz ofrecerá un concierto de jazz en el Jardín secreto del agua, del parque de La Florida.

Todas estas actuaciones se complementan del 17 al 20 con los conciertos que ofrecerá la tradicional 'brass band' del Festival. En esta ocasión, la formación catalana Sunset Rythm Kings desplegará por Vitoria-Gasteiz el auténtico sonido de Nueva Orleans, que finalizará con la Second Line desde la plaza de la Virgen Blanca hasta el polideportivo de Mendizorrotza, el sábado 20 de julio.

El sábado 13 de julio, el Parque del Prado acogerá la iniciativa 'EITB Jazza Parkean' con doce horas de música ininterrumpidas. Desde las 11.30 horas con la actuación de los combos de los alumnos del Conservatorio de música Jesús Guridi y de la escuela de música Luis Aramburu, y de los alumnos del programa HerriJazz Ibiltaria, una iniciativa de la Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE Euskadi, centrada en el impulso a las nuevas formaciones de jazz y su difusión.

Iñaki Arakistain & José Luis Kaele Group, Raül Vera Quartet, Marta Mansilla Quintet, Vic Mirallas y Vincen García pasarán por el escenario del parque del Prado hasta las 22.30 horas, cuando cerrará la jornada Patax, banda española que fusiona el flamenco, la salsa y el jazz en un directo "espectacular".

Además, con la colaboración de la Diputación Foral de Álava, el domingo 14 de julio, el jazz llegará hasta la Cuadrilla de Añana. Los Jardines del Agua en Nanclares de Oca se transformarán en escenario para el concierto de Urdina Trío, compuesto por Geraldine, Ricardo Urrutia y Aitor Bravo.

A todo ello se suman actividades paralelas con presentaciones de discos de jazz, conferencias y proyecciones a desarrollarse en Hibridalab, la Casa de la Cultura y el Museo Artium.