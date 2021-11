El 'Festival Loturak' ofrece en Bilbao del 13 al 18 de diciembre audiovisuales sobre migración y acogida a extranjeros

Este certamen divulgativo organizado por Moviltik, incluye también la

organización de talleres, charlas y ponencias

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La II edición del 'Loturak Festival', organizado por la Asociación de

Innovación Cultural Moviltik en colaboración con varias entidades y que se celebrará del 13 al 18 de diciembre en distintas localizaciones de Bilbao, emitirá trabajos audiovisuales sobre "los retos originados por los movimientos migratorios" y la respuesta de las ciudades y los territorios a la acogida y la inclusión de las personas venidas de otros países, e incluirá también la organización de talleres, charlas y ponencias.

La sala BBK de Bilbao ha acogido este miércoles la presentación del citado festival, que cuenta con el apoyo de la Dirección de Cooperación y Diversidad y el Departamento de Cultura de la Diputación de Bizkaia, el área de Cooperación y Diversidad del Ayuntamiento de Bilbao, Euskal Irrati Telebista, (EiTB), la Fundación BBK y la Fundación Anesvad.

Loturak Festival es, según han destacado, un certamen divulgativo, en el que colaboran entidades como la BBK y en el que a través de espacios de proyección y visionado de documentales, obras de realidad virtual y vídeo inmersivo, entre otras creaciones, ofrece a la ciudadanía

vizcaína un espacio para comprender en su dimensión más amplia los retos

migratorios y la llegada, acogida e inclusión de personas inmigrantes en las sociedades contemporáneas.

La II edición del certamen se ofrecerá entre el 13 y el 18 de diciembre en distintas localizaciones de Bilbao como la Sala BBK, los centros cívicos de Bilbao, el exterior del Mercado de la Ribera, As Fabrik, o el Museo de Reproducciones Artísticas, entre otros.

INTERÉS SOCIAL

El Festival enlaza narrativas artísticas emergentes con temas de interés social con el objetivo, han destacado, de sensibilizar a la ciudadanía sobre cuestiones relevantes de carácter social, al tiempo que ofrece la posibilidad de seguir avanzando en la construcción

de un territorio intercultural y diverso.

El proyecto ofrecerá proyecciones audiovisuales, talleres de realidad virtual, charlas, mesas redondas o ponencias, que se puedan ver de forma

presencial con inscripción previa hasta completar aforo.

Se trata, han destacado, de ampliar la oferta cultural de Bizkaia y abrir espacios comprometidos con la innovación cultural y la contemporaneidad narrativa que "enriquezcan el tejido social a través

de la oferta de nuevas experiencias".

El Festival ofrece la proyección de los documentales de larga duración "Flotel Europa", "El futuro perfecto" y "Amerikanuak". En el capítulo de realidad virtual y vídeo inmersivo, por su parte, la edición de este año apuesta por emitir trabajos en colaboración con Global Migration Film Festival de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM). Se trata de "The Key", "Home After War", "Ferenj", "Replacements" y "The Real Thing".

TALLERES

Además la segunda edición de 'Loturak Festival' incorpora talleres sobre "Micronarrativas móviles express". Según han indicado, está previsto que el taller sobre pequeñas piezas audiovisuales grabadas con móvil se realice con jóvenes migrantes del barrio de San Francisco.

Otro taller será el denominado "Live Cinema", en el que a partir de una serie de metodologías prácticas se elaborará una película en directo entre todas las personas participantes que se presentará en formato concierto al final del taller, con vídeo y música en directo.

Por su parte "Roboteca" es un taller de fotografía participativa basado en el tema del retrato-robot o photofit y que está dedicado a las poblaciones desplazadas, migrantes y refugiadas, pero también a las comunidades de acogida. En ese sentido, la Roboteca se convierte, han comentado, en una herramienta de expresión y denuncia.

Por su parte, "The Machine to Be Another" es un sistema de realidad virtual encarnada que permite a las personas experimentar el mundo a través de los ojos y el cuerpo de otra persona. Por último "Ficciones colaborativas" es un taller de investigación de futuros para intervenir en realidades interculturales emergentes.

Junto a ello y en el marco del Festival, personas y organizaciones expondrán sus experiencias en nuevos medios y en la realización de proyectos de nuevos géneros documentales y nuevas narrativas digitales de carácter social, artístico y cultural.

Las charlas sobre esta temática irán agrupadas en distintos bloques. De esta forma "Loturak Emakumeok", abordará, las narrativas sobre mujeres y acogida, mientras que "Loturak Eskola" analizará la escuela acogedora del futuro.

En "Tráfico de conocimientos; el Sur pierde, el Norte gana", se trasladarán problemáticas socioeconómicas derivadas del tráfico de profesionales de la salud con origen en África Subsahariana y destino en los países del Norte, mientras que "Holding on" tendrá que ver con los recuerdos, objetos e historias de las personas desplazadas a través de objetos y realidad inmersiva que promovió la OIM a través de este proyecto de realidad virtual.