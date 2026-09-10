El festival Passion for Knowledge 2026 de San Sebastián reunirá a seis Premios Nobel y cinco Princesa de Asturias

Pesentación de Passion for Knowledge 2026 - DIPC

SAN SEBASTIÁN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival internacional de ciencia Passion for Knowledge (P4K), organizado por el Donostia International Physics Center (DIPC) en San Sebastián, reunirá en su sexta edición, que se celebrará del 28 de septiembre al 3 de octubre en la capital guipuzcoana y Bilbao, a seis Premios Nobel y cinco Premios Princesa de Asturias.

También recibirá a otras destacadas figuras internacionales, en una programación abierta y gratuita que busca "acercar el conocimiento a la ciudadanía, fomentando el diálogo, el pensamiento crítico y la curiosidad, y reivindicando la ciencia como parte esencial de nuestra cultura".

En rueda de prensa en San Sebastián, el presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike, ha señalado que "P4K parte de la idea fundamental de que la ciencia es cultura" y propone "un encuentro abierto entre quienes generan conocimiento y la sociedad, con actividades pensadas para públicos diversos y desde perspectivas y lenguajes diferentes".

En la presentación, Etxenike ha estado acompañado del consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que ha señalado que "por su planteamiento, ambición y diversidad de formatos, Passion for Knowledge es un acontecimiento único", una "fiesta cultural de primer orden, una celebración del conocimiento, un vehículo de difusión social de la ciencia de gran formato, un escaparate de la ciencia, y, sus logros, una reivindicación pública del valor de los saberes".

El festival ofrecerá conferencias plenarias cada tarde en el Teatro Victoria Eugenia con la participación de Premios Nobel y otras figuras de referencia internacional.

Entre los nombres de este año figuran Anne L'Huillier, galardonada con el Premio Nobel de Física de 2023, una de las pioneras de la ciencia de los attosegundos, un campo que ha permitido observar por primera vez el movimiento de los electrones en el interior de los átomos o Brian Schmidt, Premio Nobel de Física de 2011, astrónomo y astrofísico reconocido por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo; Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019, escritora cuya obra explora las conexiones entre literatura, neurociencia, filosofía y psicología.

También asistirán Wolfgang Ketterle, Premio Nobel de Física en 2001, quien observó por primera vez la condensación de Bose-Einstein en un gas, revelando con ello un nuevo estado de la materia; el divulgador científico Marcus du Sautoy, y Ana Zubiaga, presidenta de Jakiunde.

En formato de entrevista, el Premio Nobel de Química Jean-Marie Lehn y Etxenike conversarán sobre los valores de la Ilustración y la importancia del pensamiento crítico.

El teatro Victoria Eugenia acogerá también el espectáculo Bertso Passion, que reunirá a reconocidos bertsolaris como Maialen Lujanbio, Andoni Egaña, Amets Arzallus, Aitor Mendiluze y Nerea Ibarzabal, así como las ya conocidas sesiones de Naukas Passion en las que participan varias figuras de la divulgación y la comunicación científica a nivel estatal.

Asimismo, tendrán lugar los encuentros 'Zientziarekin solasean!' entre estudiantes de secundaria y bachillerato y personal investigador. El programa incluye también 'Scientific Discovery in the Era of AI', un taller dirigido a estudiantes de doctorado de Euskadi y organizado junto a Euskampus Fundazioa en el Palacio Miramar.

Este año el festival estrena un nuevo espacio, 'Nuevas Voces', en el que referentes contemporáneos de la ciencia y la divulgación ofrecerán nuevas miradas sobre los grandes retos y avances de nuestro tiempo. La paleontóloga María Martinón-Torres, el físico teórico Román Orús y el matemático y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón participarán en esta nueva sección, que incluirá diálogos, entrevistas y presentaciones.

Como novedad, y en colaboración con Emakumeak Zientzian, el festival acogerá una jornada dedicada a reflexionar sobre la salud mental y el bienestar en el ámbito de la investigación, con especial atención a las desigualdades y dificultades que afrontan las mujeres a lo largo de su carrera científica.

La psiquiatra y divulgadora Rosa Molina ofrecerá una charla sobre el tema, seguida de una mesa redonda en la que participarán la propia Molina y las investigadoras María Vallet-Regí y Susana Carregal, que compartirán sus experiencias y perspectivas desde distintas generaciones y trayectorias profesionales.

PROGRAMA PARA FAMILIAS

El fin de semana, como ya es tradición, 'Passion Txiki' acercará la ciencia a las familias con un programa pensado para despertar la curiosidad infantil a través del juego, la experimentación y la imaginación. Talleres, cuentacuentos, experimentos y otras actividades les invitarán a descubrir que la ciencia puede ser una gran aventura.

Este año, además, el programa amplía su oferta con sesiones el viernes por la tarde y el sábado por la mañana en la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia, y nuevos talleres el domingo por la mañana en Tabakalera.