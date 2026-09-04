El Festival de San Sebastián completa Perlak con el filme sobre Gaza 'NAZA' de Yuval Abraham y Rachel Szor

Cartel de la sección Perlak del 74 Zinemaldia. - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, completa su sección Perlak con la película 'NAZA' de Yuval Abraham y Rachel Szor sobre la matanza de civiles en Gaza por parte del Gobierno de Israel. A punto de estrenarse en el Festival de Venecia, el filme es una producción británica de 'The Guardian' y JW Films, y cuenta con Jonathan Glazer como productor ejecutivo.

Desde el Zinemaldia han señalado que este filme, producido por The Guardian y JW Films con Jonathan Glazer como productor ejecutivo, competirá por el Premio del Público Ciudad de Donostia-San Sebastián tras su estreno mundial la próxima semana en el Festival de Venecia, donde competirá por el León de Oro.

Rodada de noche en las azoteas de Tel Aviv, la película "revela en detalle los sistemas ocultos tras la calculada y masiva matanza de civiles palestinos en Gaza por parte del Gobierno de Israel".

El título, 'NAZA' hace referencia "al acrónimo eufemístico que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo".

Abraham y Szor codirigieron junto a los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal la película 'No Other Land' (2024), que ganó el premio al mejor documental en la sección Panorama de la Berlinale y posteriormente se alzó con el Óscar al mejor largometraje documental.

Por su parte, James Wilson (JW Films) formó parte del equipo que produjo 'The Zone of Interest' (2023), dirigida por Jonathan Glazer, que obtuvo el Gran Premio del Jurado en Cannes y el Óscar a la mejor película internacional.

Los directores explican que realizaron este filme "impulsados por la obligación de utilizar nuestra posición como israelíes para examinar los sistemas que sustentan la matanza masiva de civiles palestinos, de la cual nuestro país es responsable".

"Muchas de las revelaciones de la película se publicaron casi de inmediato, a medida que nos íbamos enterando de ellas, en los meses posteriores a los atentados del 7 de octubre, en The Guardian (uno de los productores de NAZA), en colaboración con los socios periodísticos +972 Magazine y Local Call", han explicado, para añadir que esta película "permite explorar algo más profundo de lo que podríamos hacer solo con nuestro periodismo de investigación: no solo las palabras que se dicen, sino también las que no se dicen, el silencio", que "depende de todos nosotros".