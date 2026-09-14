El Festival de San Sebastián protagoniza el décimo de Lotería Nacional de este jueves - SSIFF

SAN SEBASTIÁN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián, con el que Loterías y Apuestas del Estado mantiene una estrecha colaboración, protagonizará el décimo de Lotería Nacional de este jueves. Ambas entidades tienen el convencimiento de que la cultura es "una herramienta fundamental para favorecer el pensamiento crítico, luchar contra las desigualdades y contribuir al progreso colectivo".

Así, coincidiendo con la semana en la que da comienzo la 74 edición del Zinemaldia, Loterías ha querido rendir homenaje a través de su décimo al festival. Concretamente, ilustra la icónica imagen de la fachada del Kursaal de San Sebastián con una proyección del número de esta edición del Festival.

Para el sorteo del 17 de septiembre, Loterías pone a la venta un total de 6 millones de décimos, que se convertirán en embajadores de "uno de los festivales cinematográficos más prestigiosos del mundo". Este sorteo repartirá 12,6 millones de euros en premios, entre los que destacan un primer premio de 300.000 euros por serie y un segundo premio de 60.000 euros por serie.

Fruto de la colaboración entre el Festival y Loterías se enmarca el Premio Loterías de cortometrajes con temática social, que la próxima semana entregará los premios de su tercera edición.

Los seis cortos finalistas de este año son '3 días, 3 noches', de Anuska Ariztimuño; 'Amarraditos', de Arturo Mombiedro Lozano; 'Headscarf', de Lucía Saavedra; 'Ma-Ma', de Isabel María Monge; 'Prejuicios', de Javi Prada; y 'La raíz', de Isabel Sáez Pérez.

El objetivo de este concurso es divulgar mensajes "positivos y esperanzadores" que fomenten la redistribución de la riqueza, la justicia social y el apoyo a colectivos vulnerables, como las personas mayores, las mujeres víctimas de violencia de género o las personas enfermas de cáncer.

Otra iniciativa destacada es el proyecto 'Zinemaldia 70. Todas las historias posibles', que ha permitido, con el apoyo de Loterías, recuperar el archivo del Festival de San Sebastián. Gracias a este proyecto, se ha puesto a disposición de la ciudadanía un importante legado vinculado a la historia del certamen.

Más de 4.000 documentos, entre fotografías, carteles, publicaciones y otros materiales de gran valor, pueden consultarse ahora a través de internet. Además, se ha creado un catálogo con más de 27.000 fichas descriptivas, dotando al archivo de herramientas que favorecen su consulta y estudio.