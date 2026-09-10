La Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa celebra este domingo su 31ª edición en Kripan - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa celebrará este domingo su 31ª edición en Kripan, que contará con 16 'stands' donde se podrán encontrar los vinos de todas las localidades de Rioja Alavesa, según ha informado la Fundación Vital este jueves en un comunicado.

La fiesta comenzará en la plaza del Coso a las 10.30 horas con la actuación del grupo de mujeres Montorta Dantza Taldea y, tras la bienvenida por parte del alcalde de la localidad, Joseba Fernández, intervendrá el Pregonero, el actor Pepe Viyuela, que vuelve a ser pregonero por segunda vez desde 2008.

Entre las novedades de este año, ha destacado un espacio con productores de la comarca denominado el Txoko de Rioja Alavesa, en el que además de catar el vino de la localidad anfitriona se podrá degustar y comprar queso, aceite, miel y pan.

Tras la intervención del pregonero, se realizará el pisado de la uva con 19 parejas de niños, que representan a los quince municipios. Las cuatro juntas administrativas de Rioja Alavesa, descargarán otros tantos cestos de uva en una prensa donde una pareja de pisadores convertirá esas uvas en el primer mosto de la cosecha 2026.

Después, se realizará la cata de vinos de Kripan, que irá acompañada con los quesos de la Quesería Moraita de Laguardia y la jornada continuará con la comida popular, deporte rural, juegos infantiles, animación musical y partidos de pelota.

TRANSPORTE Y APARCAMIENTO

El Ayuntamiento de Kripan ha habilitado un área de aparcamiento en la zona norte del municipio, a la que se podrá acceder desde Elvillar por la A-3228, desde Lanciego por la A-3220 y por el puerto de Bernedo a través de la NA-7300.

La organización ha recordado que existe la posibilidad de acercarse hasta Kripan en autobuses con salida desde Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Por otro lado, varios municipios también organizarán autobuses para acercar a sus vecinos a la fiesta sin necesidad de ir en coche.