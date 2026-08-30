Las fiestas de Bilbao logran un recórd histórico de visitantes al alcanzar los más de dos millones de personas

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BILBAO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las fiestas de Bilbao han logrado un recórd histórico de visitantes al alcanzar los más de dos millones de personas congregadas durante su Aste Nagusia, rebasando por lo menos en medio millón el total registrado en 2025, según ha informado el alcalde, Juan Mari Aburto.
Se trata de un balance provisional que Aburto ha dado a conocer este domingo a mediodía en la Sociedad Bilbaina, junto a la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun.
Respecto a las actuaciones de la Ertzaintza y Policía Municipal, habido un total de 243 personas detenidas o investigadas, cuando el año pasado, con muchos menos asistentes, fueron 228. Además, se han instruido 1.006 diligencias, frente a las 1.060 de 2025.
De las más de un millar de diligencias de esta Aste Nagusia 2026, 700 han sido por hurtos, mientras que en 2025 fueron 743. Además, se ha decomisado 624 los kilos de comida o autorizada, el triple que el año pasado.
El alcalde ha recordado que se han realizado más de 500 pruebas de alcohol y 80 de drogas, con menos resultados positivos este año, "lo cual también es positivo". Asimismo, se han depositado más de 400 objetos en la oficina de hallazgos del Ayuntamiento, de los que ya se han devuelto un tercio a día de hoy.
Respecto a limpieza, se han generado más residuos, en concreto 553 toneladas, dato superior a años anteriores. No obstante, Juan Mari Aburto cree que es "un dato positivo" porque, de esa cantidad de toneladas generadas, "se han separado correctamente más de la mitad". "Es decir, la concienciación en cuanto al reciclaje en ese sentido está funcionando", se ha felicitado.