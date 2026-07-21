Flook, Gwendal, Dulce Pontes, Xabi Aburruzaga y Xabier Díaz, en el Festival Internacional de Folk de Getxo

Presentación de la 42ª edición del Getxo Folk - PANKRA NIETO

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Flook, Gwendal, Dulce Pontes, Xabi Aburruzaga y Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre y el proyecto 'Xalbador, Urepeleko artzaina' encabezan el programa de la 42ª edición del Festival Internacional de Folk de Getxo, que se celebrará del 9 al 13 de septiembre, "reafirmando su apuesta por las músicas de raíz desde una perspectiva abierta, contemporánea y plural", según ha informado Getxo Kultura.

Durante cinco jornadas, el certamen reunirá en Getxo (Bizkaia) a algunas de las principales figuras del panorama folk internacional y ofrecerá 14 actuaciones musicales, además de otras actividades que se desarrollarán en Muxikebarri, la plaza Estación de Las Arenas y el entorno de la playa de Ereaga.

El programa propone un viaje musical por sonidos de muy diversa procedencia, con especial atención a las músicas isleñas de Irlanda, la Isla de Man y Menorca, sin dejar de lado los ritmos de Portugal, Bretaña, Andalucía y el País Vasco. Las entradas para los conciertos de Muxikebarri se pondrán a la venta el 27 de julio.

Desde Getxo Kultura han anunciado que la propuesta artística estará encabezada por nombres de "reconocido prestigio", como la fadista portuguesa Dulce Pontes, una de las voces más importantes de la música europea; la histórica banda bretona Gwendal, referente de la fusión entre música celta y folk-rock; o Flook, una popular formación de folk irlandés contemporáneo.

Junto a ellas, el festival volverá a poner el foco en la creación propia y en el diálogo entre tradiciones con una colaboración inédita entre artistas de Euskadi y Galicia protagonizada por Xabi Aburruzaga, Xabier Díaz y el grupo de vocalistas y pandereteiras Adufeiras de Salitre, además del espectáculo multidisciplinar 'Xalbador, Urepeleko Artzaina', dedicado a una de las figuras esenciales del bertsolarismo vasco.

Estos cinco conciertos conforman el ciclo de abono de Muxikebarri (20.00 horas). El miércoles 9 abrirá el festival Flook, el jueves 10 será el turno de Gwendal, y el viernes 11 llegará uno de los momentos más singulares de esta edición con el encuentro entre Xabi Aburruzaga, Xabier Díaz y las Adufeiras de Salitre, que debutarán en Euskadi para tender puentes entre las tradiciones musicales vasca y gallega.

El sábado 12 actuará Dulce Pontes, artista de proyección internacional que ha sabido llevar el fado y la música portuguesa a escenarios de todo el mundo con un estilo profundamente personal, y el cierre, el domingo 13, correrá a cargo de 'Xalbador, Urepeleko Artzaina', una propuesta escénica que combina música y bertsolarismo para rendir homenaje al legado del gran bertsolari.

HOMENAJE A XALBADOR

El Getxo Folk acogerá el estreno absoluto de 'Xalbador', proyecto que, bajo la dirección artística del músico y productor Joxan Goikoetxea, rememora la figura del emblemático bertsolari Fernando Aire 'Xalbador' con motivo del 50.º aniversario de su fallecimiento.

Bajo la conducción del narrador oral Koldo Amestoy, el espectáculo traslada al escenario el universo poético y musical del artista de Urepel a través de las canciones interpretadas por Aire Ahizpak, grupo integrado por las nietas del propio Xalbador, así como por Pantxix Bidart y Olaia Inziarte, y contará además con la participación de los bertsolaris Amets Arzallus y Xabier Amuriza.

Todos ellos estarán acompañados por una formación integrada por Julio Andrade, Iker Lope de Bergara, Oriol Flores y el guitarrista Mario Mas, colaborador de artistas como Leonard Cohen, Paco Ibáñez o Silvia Pérez Cruz.

CONCIERTOS DE EREAGA

Uno de los grandes atractivos de esta edición serán también los conciertos gratuitos del entorno de la playa de Ereaga (22.00 horas), concebidos para ampliar el alcance del festival y acercar las músicas de raíz a nuevos públicos.

El viernes 11 actuará Celtas Cortos, una de las bandas más emblemáticas del panorama musical estatal, cuya combinación de folk celta y rock ha marcado a varias generaciones desde finales de los años ochenta, mientras que el sábado 12 será el turno de ETS-En Tol Sarmiento, uno de los grupos con mayor proyección de la escena vasca actual.

Con esta actuación, la banda alavesa pondrá fin a la gira especial de doce conciertos que ha recorrido la geografía vasca durante los últimos meses, lo que convierte su actuación en Getxo en una cita especialmente significativa para sus seguidores.

PROGRAMACIÓN EN LAS ARENAS

Por su parte, la programación gratuita volverá a ocupar un lugar destacado dentro del festival. La plaza Estación de Las Arenas acogerá, a las 13.00 y 18.30 horas, conciertos de Malvariche, Klezmerama, Anna Ferrer, el dúo formado por Elizabeth Davidson-Blythe & Daniel Quayle y La Jose, artista que combina flamenco, copla y folclore ibérico desde una mirada contemporánea y comprometida.

En conjunto, estas actuaciones ofrecerán un recorrido por las músicas tradicionales del Mediterráneo, el mundo celta, la península ibérica y Euskal Herria, reafirmando la vocación del festival de acercar al público la diversidad y riqueza de las músicas de raíz.

La programación familiar incluirá además el espectáculo 'El país de los sonidos', mientras que el anfiteatro acogerá Sonarium, una instalación sensorial e inmersiva que invita al público a descubrir y experimentar el sonido de manera interactiva.

Como en otras ediciones, no faltarán las actuaciones de una banda escocesa de gaitas. En esta ocasión, la Marsa Scouts Pipe Band, una agrupación procedente de Malta, volverá a recorrer las calles de Getxo y Bilbao con sus tradicionales desfiles, contribuyendo al ambiente festivo del Getxo Folk.