El Fondo Alavés de Emergencia destina 30.000 euros a los afectados por el derrumbe de un vertedero en Guinea-Conakry

Archivo - El Fondo Alavés de Emergencia destina 41.600 euros a atender dos crisis humanitarias en Colombia y Bolivia - DIPUTACIÓN DE ÁLAVA Y AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Alavés de Emergencia (FAE), impulsado por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha aprobado una ayuda de 30.000 euros destinada a proporcionar alimentos y facilitar el realojo de las familias que han perdido sus viviendas tras el derrumbe de un vertedero de residuos en la capital de Guinea Conakry.

El pasado 23 de agosto, un episodio de fuertes lluvias provocó el derrumbe del vertedero de Dar es Salam sobre las viviendas situadas en sus inmediaciones. El suceso afectó a 1.395 personas, de las que 36 fallecieron y 22 resultaron heridas de consideración, y provocó además la pérdida de 155 hogares.

Dar es Salam es el mayor vertedero al aire libre de la ciudad de Conakry y recibe los residuos de la ciudad sin contar con las infraestructuras ni las condiciones adecuadas para su gestión, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

La actividad de recogida y aprovechamiento de residuos constituye, además, un medio de subsistencia habitual para parte de la población, lo que ha favorecido la construcción de viviendas y chabolas en las inmediaciones del vertedero.

El espacio no fue inicialmente concebido como un vertedero. Sin embargo, el crecimiento de Conakry, que mantiene una tasa anual del 2,53%, ha provocado que los camiones depositen residuos en este barrio situado a las afueras de la ciudad y habitado por numerosas familias.

A pesar de las denuncias de la población, la acumulación de residuos ha continuado hasta convertir Dar es Salam en el mayor vertedero de la capital guineana, en un entorno en el que las viviendas se encuentran muy próximas a la zona de depósito y muchas familias no disponen de una alternativa habitacional.

El Gobierno de Guinea se había comprometido en 2025 a reubicar a las personas residentes en la zona del vertedero y había anunciado el inicio de los trabajos para su cierre en septiembre de este año. Sin embargo, cuando se produjo la catástrofe, estos trabajos todavía no se habían iniciado ni se habían concretado actuaciones a corto plazo para hacer efectivo el cierre del vertedero.

La intervención de la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz permitirá proporcionar a las familias afectadas alimentos y enseres de primera necesidad, así como apoyo para su realojo provisional.

La ayuda se canalizará a través de la Asociación Unión y Apoyo del Hablante de Pular (Haaly Pular), integrada por vecinos y vecinas de la capital alavesa. En Conakry, la intervención correrá a cargo de SOS GV AIDES, una asociación local con una amplia trayectoria tanto en la atención a situaciones de emergencia como en la ejecución de proyectos de desarrollo.