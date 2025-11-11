El fondo Indartuz inicia su actividad con 65 millones de euros para financiar inversiones transformadoras en Euskadi

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Estratégico Indartuz iniciará su actividad con 65 millones para financiar inversiones que favorezcan la transformación de la economía de Euskadi.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se autoriza al Instituto Vasco de Finanzas (IVF) para la creación de la sociedad anónima pública Indartuz kapitala, un fondo estratégico contemplado en el 'Plan de Inversiones Transformacionales "Euskadi Eraldatuz 2030'.

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha informado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, de que Indartuz canalizará, junto a Finkatuz, la mayor parte de los recursos de los 1.000 millones de euros comprometidos por el Gobierno Vasco en el marco de la Alianza Financiera Vasca.

D'Anjou ha explicado que Indartuz "representa una nueva forma de actuar en la política financiera del Gobierno Vasco", dado que será "un fondo de fondos" para la inversión indirecta a través de vehículos de gestión privada, sin limitar la posibilidad de que realice inversiones directas en proyectos o empresas.

El objeto de este instrumento estratégico se enmarca en los propios de 'Euskadi Eraldatuz 2030': movilizar recursos, propios y externos, hacia inversiones transformadoras dirigidas a impulsar el arraigo, el crecimiento y competitividad del tejido empresarial vasco. En concreto, en el plan de inversiones se identifican los programas a desarrollar por el fondo, relativos a deuda flexible, escalabilidad empresarial, infraestructuras de futuro, y transición social.

La nueva sociedad no contará con ningún recurso humano en su plantilla, ya que se prevé que la totalidad de las labores de gestión serán realizadas por el propio personal del IVF.

Para el año 2025 contará con 65 millones de recursos propios del Gobierno Vasco. Una de las novedades del Proyecto de Presupuesto 2026 para el próximo año es la inclusión de 935 millones de euros de endeudamiento adicional para "Euskadi Eraldatuz 2030", que representa la hoja de ruta del compromiso del Gobierno Vasco en la Alianza Financiera Vasca. A esa cantidad se añaden los 65 millones de euros iniciales para Indartuz con recursos propios y que permiten alcanzar la cifra de mil millones de euros.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El Plan de Inversiones 'Euskadi Eraldatuz 2030' se desarrollará a través de cuatro instrumentos públicos: la sociedad Indartuz; el IVF, que desarrollará a su actividad habitual con nuevas líneas de financiación y garantías para proyectos transformadores; Finkatuz, fondo para el arraigo de empresas tractoras mediante participación en capital; y Capital Riesgo del País Vasco, que gestionará dos nuevos fondos de capital riesgo de titularidad pública a constituir, enfocados en la nueva industria/startups y sectores emergentes.

El consejero ha explicado que el fondo desarrollará programas orientados a cuatro grandes líneas de actuación: deuda flexible, que permita acompañar proyectos empresariales en fases de consolidación o crecimiento; escalabilidad empresarial, impulsando el salto cualitativo de empresas con potencial tractor; infraestructuras de futuro; y transición social, apoyando proyectos que generen un impacto positivo en la cohesión y el bienestar de la sociedad vasca