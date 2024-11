Gaiker colabora en el desarrollo una herramienta para evaluar el impacto de los materiales avanzados

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Tecnológico Gaiker, miembro de Basque Research Technology Alliance, BRTA, colabora en el desarrollo una herramienta para evaluar el impacto de los materiales avanzados, según ha informado en un comunicado.

Gaiker es uno de los 19 socios que participan en el proyecto europeo Safe and Sustainable by Design: Integrated Approaches for Impact Assessment of Advanced Materials, Sunrise.

Enmarcado dentro del programa Horizonte de la Unión Europea, Sunrise se ha puesto en marcha con el objetivo de desarrollar, durante los próximos tres años, una herramienta para evaluar el impacto que tienen los materiales avanzados en la salud humana, medioambiente, sociedad y economía, y "así ser capaces de tomar decisiones sobre la seguridad y sostenibilidad de estos materiales desde el diseño y a lo largo de los ciclos de vida y cadenas de valor".

Según ha explicado Gaiker, esta herramienta se presentará como una plataforma web fácil de usar y una guía en la que se abordarán los desafíos de la implementación de la estrategia SSbD (Seguridad y sostenibilidad desde el diseño).