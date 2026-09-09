Galdakao contará con un servicio nocturno especial de autobús durante los viernes y sábados de las fiestas

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Galdakao contará con un servicio nocturno especial de Galdabusa durante los viernes y sábados de las fiestas de Santakurtzak. También estará disponible la lanzadera que conecta Galdakao con la estación de Metro de Bolueta, así como el servicio de autobús nocturno hacia Arratia los sábados.

Las fiestas de Santakurtzak comenzarán este viernes, día 11, y se prolongarán hasta el día 20 de septiembre. Según han explicado desde el Ayuntamiento, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y favorecer "un regreso a casa más seguro", el municipio contará con diversas opciones de transporte público.

Entre ellas, habrá un servicio especial nocturno de Galdabusa durante cuatro noches para conectar diferentes barrios. En concreto, estará operativo los días 11, 12, 18 y 19 de septiembre, desde medianoche hasta las 7.00 horas.

El servicio saldrá cada hora en punto desde el centro (en Juan Bautista Uriarte, 30) y realizará paradas en los barrios de Urreta, Bengoetxe, Olabarrieta, Aperribai, Arkotxa, Ibaizabal, Zuhatzu, Bekea y Olabarri. Asimismo, las personas usuarias podrán solicitar paradas en cualquier punto del recorrido establecido, siempre que el conductor considere que las condiciones permiten realizar la parada con seguridad.

Por otro lado, durante los fines de semana de Santakurtzak también estará disponible el servicio de lanzadera que conecta Galdakao con la estación de Metro de Bolueta. Funcionará los viernes de 23.30 a 5.30 y los sábados de 23.30 a 6.30 horas, con salidas cada hora.

Durante las fiestas, realizará paradas en Anbulatorioa, Urreta, Sixta Barrenetxea, Bengoetxe - La Troka, Olabarrieta (Poblado Firestone) y Aperribai.

Por último, los sábados 12 y 19 también habrá un servicio de autobús nocturno desde Galdakao hacia Arratia. Los autobuses saldrán de Plazakoetxe a las 2.30 y a las 5.00 horas para facilitar también los desplazamientos hacia los municipios de la comarca.

AFECCIONES AL TRÁFICO

Los actos festivos también provocarán diversas afecciones al tráfico en varias calles del municipio. Entre ellas, el viernes 11 la calle Juan Bautista Uriarte permanecerá cerrada de 18.00 a 21.00 con motivo del desfile, así como la calle Ganekogorta, entre los números 1 y 9, de 22.00 a 00.30 debido a la carrera de triciclos.

El sábado 12 se cortará Juan Bautista Uriarte, entre los números 31 y 63, de 16.00 a 20.00 con motivo de la carrera de camas y el domingo 13 Juan Bautista Uriarte permanecerá cerrado desde el número 63 hasta Elexalde, de 14.30 a 20.30 horas, debido a la bajada de goitiberas, además del acceso a Zabalea desde Abusu (carretera N-634).

Los días 12 y 19 la calle Muguru permanecerá cerrada entre Zamakoa y Bernart Etxepare debido al montaje y a las actuaciones de la orquesta. Por ello, se recomienda a las personas usuarias de los garajes evitar las entradas y salidas durante el día.

La calle Gipuzkoa estará cerrada desde las 20.00 del día 11 hasta la mañana del día 14 y desde las 20.00 del día 18 hasta la finalización de las fiestas.