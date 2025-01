García (CCOO) insta a Pedrosa a convocar la mesa de negociación en Educación, en vez de "mandar cartas" contra la huelga

Advierte que continuarán las movilizaciones en la enseñanza concertada porque la patronal "está incumpliendo" el acuerdo de fin de huelga

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha instado a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, a convocar las mesas de negociación para abordar la renovación del convenio en la enseñanza pública y las necesidades del sector, en vez de "mandar cartas a profesorado y familias diciendo que no hay motivos para la huelga".

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, García se ha referido a las 12 jornadas de huelga convocadas por LAB, Steilas, ELA y CCOO en la enseñanza pública no universitaria, que comienzan este miércoles y jueves con los paros del personal docente, y seguirán con el personal de Cocina y Limpieza y del Consorcio Haurreskolak.

Según ha señalado, es la primera huelga que organizan al Gobierno de Imanol Pradales, pero "el conflicto de la educación viene desde lejos". Según ha indicado, exigen el Gobierno que "se siente a negociar las condiciones laborales de los trabajadores de la enseñanza pública", que llevan sin renovar el convenio desde 2009. El Gobierno Vasco, según ha advertido, tiene "una responsabilidad brutal como empleador que no está asumiendo".

Loli García ha criticado que la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, "en vez de convocar las mesas de negociación, se ha dedicado a mandar una carta a los profesores y a los padres de familia diciéndoles que no hay motivos para la huelga".

"Lo primero que queremos es que se sienten a negociar y que abordemos en serio las necesidades de las condiciones y del refuerzo de las plantillas en la educación pública", ha insistido, para apuntar que detrás de las reivindicaciones de la educación pública "no solo van las condiciones de trabajo, sino que va fundamentalmente la defensa de un modelo de educación pública que dé servicios de calidad al conjunto de la ciudadanía".

En ese sentido, ha considerado que la Ley de Educación aprobada en la legislatura anterior en Euskadi "no va en esa línea, sino que da mayor presencia a la escuela privada concertada", cuando "lo que necesita este país es un refuerzo de la escuela pública, no solo con personal docente y mejorando los ratios de alumnos en las aulas, sino que es necesario mejorar la presencia de personal para que se pueda atender toda la diversidad que está atendiendo la escuela pública en estos momentos, que la atiende fundamentalmente la escuela pública".

"Como servicio público tiene que atender todas estas necesidades y eso requiere que haya mayor inversión, en este caso, fundamentalmente humana", ha subrayado, para insistir en que "desde el 2009 no se ha cerrado un convenio colectivo en la educación pública vasca". García ha reconocido que "se han llegado a acuerdos parciales en algunas cuestiones", pero ha criticado que, "en otras, el gobierno está acostumbrado a ir a decretos y a decretar saltándose las mesas de negociación. Y esto es lo que hay que romper".

MEJOR EN LA CONCERTADA

Por otro lado, tras asegurar que "no es verdad que las condiciones sean mejor en la concertada que en la pública", García ha dicho que "hay que huir de enfrentar a un colectivo de trabajadores contra otro colectivo de trabajadores" y ha remarcado que "los trabajadores de la enseñanza concertada o en la enseñanza privada tienen su ámbito de negociación y tienen su derecho a negociar sus condiciones, sean las que sean".

Además, ha dicho que "no es cierto que tengan niveles salariales más altas porque las condiciones laborales generalizadas de los trabajadores de la enseñanza concertada están muy lejos de las condiciones que hay en la pública en jornada, en refuerzos educativos, en personal, en permisos y en un montón de variantes que no que no se recogen, porque no todo es salario".

En cualquier caso, ha dicho que en la concertada "van a continuar las movilizaciones" porque "se llegó a un acuerdo de fin de huelga donde se acordaron una serie de materias, no solo salariales, sino también de condiciones de trabajo y de refuerzos educativos en los centros escolares que la patronal, Kristau-Eskola en este caso, está incumpliendo".

"Se está negando por activa y por pasiva que ese acuerdo fin de huelga se plasme en el convenio colectivo de estos trabajadores, incluso teniendo una sentencia desfavorable que nos da la razón a las organizaciones sindicales de que tienen que aplicar el acuerdo que se alcanzó con el fin de la huelga anterior", ha denunciado, para asegurar que "si no se atienen a razones, obviamente continuaremos con las movilizaciones".

Por último, García ha señalado que el sector público sigue con unos niveles de temporalidad "muy elevados" y ha advertido que el Gobierno Vasco "va a incumplir la ley que se acordó a nivel estatal, donde se tenía que reducir al 31 de diciembre del 2024, la temporalidad en el 8%".