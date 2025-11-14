Garmendia afirma que ni Pradales ni "nadie" pueden "cuestionar el compromiso" de Sánchez con las transferencias

VITORIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha afirmado que no cree que "nadie", ni siquiera el lehendakari, Imanol Pradales, "pueda cuestionar el compromiso" del Gobierno de España en relación a las transferencias pendientes a Euskadi sobre competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía de 1979.

Garmendia, durante un acto público celebrado este viernes en Vitoria-Gasteiz, se ha referido de esta forma a las advertencias de Pradales sobre la posibilidad de perder la "confianza" en Sánchez si no se resuelven las "resistencias incomprensibles" a culminar el traspaso de las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía de 1979.

La delegada del Gobierno ha afirmado que "no hay que obsesionarse con una fecha", y que "hay que ir trabajando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, y sobre todo con seguridad jurídica".

"No creo que nadie, ni Pradales, pueda cuestionar el compromiso del Gobierno de España en relación a las transferencias, al impulso de la economía y del bienestar de la ciudadanía vasca", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que "a Euskadi han llegado 4.000 millones de euros de los fondos 'Next Generation', que están contribuyendo decisivamente a la creación y al mantenimiento de puestos de trabajo, de empleos dignos; a la digitalización de la economía; y a la mejora de la formación profesional".

"NO IMPORTA QUIÉN GESTIONA"

Estas --según ha dicho-- son "las cuestiones que realmente importan a las vascas y a los vascos". Garmendia ha señalado que a la ciudadanía "no le importa quién va a gestionar el aeropuerto de Bilbao, que por cierto ya está muy bien gestionado", sino que esa infraestructura funcione de una forma adecuada.

"Lo que importa [a los ciudadanos] es seguir teniendo empleo digno y de calidad, seguir teniendo una vivienda en alquiler para que nuestros hijos se puedan emancipar", ha añadido. En la misma línea, ha manifestado que "lo que nos importa es tener buenos servicios de salud pública, buena seguridad ciudadana; más allá de quién es el titular de unas cosas o de otras".