Garmendia dice que es una "buenísima noticia" la compraventa de Talgo y que "se quede definitivamente en Euskadi"

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha afirmado que es "una buenísima noticia" el acuerdo de compraventa de Talgo y que esta empresa "estratégica se quede definitivamente en Euskadi".

Garmendia se ha referido, de esta manera, al acuerdo alcanzado por el consorcio vasco encabezado por Sidenor y participado también por el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital con Pegaso para comprar su 29,76% en Talgo, por un importe de 156,7 millones de euros.

Según ha asegurado, es "una buenísima noticia" este acuerdo de compraventa de Talgo y que una "empresa estratégica para la economía vasca y española se quede definitivamente en Euskadi".

En este sentido, ha manifestado que el Gobierno de España ha apostado desde el principio porque Talgo "quedase en manos españolas" y siguiera "contribuyendo a la riqueza del país, al sostenimiento de los empleos".

Según ha destacado, ha hecho todo lo que ha estado en sus manos para que "hoy la operación finalmente salga bien" y que esta empresa "estratégica para España se quede en Euskadi".