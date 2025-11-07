Garmendia dice "la voz de las víctimas seguirá siendo brújula moral de la democracia" en el acto del Día de la Memoria

Marisol Garmendia con Beatriz Gámiz, Florencio Domínguez, Imanol Zubero e Iñaki Vélez en el acto de conmemoración del Día de la Memoria en Ermua (Bizkaia) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha afirmado este viernes en Ermua (Bizkaia) que "preservar la memoria exige mantener viva la conciencia democrática de una sociedad vasca que todavía tiene deberes pendientes" y ha asegurado que "la voz de las víctimas seguirá siendo la brújula moral de nuestra democracia".

Garmendia ha asistido este viernes en Ermua al acto de conmemoración del Día de la Memoria que se celebra el 10 de noviembre. Por decimosexto año consecutivo, la conmemoración ha reunido a la alcaldesa de Ermua, Beatriz Gámiz, el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, a asociaciones de víctimas y diversas autoridades en el Izarra Centre de la localidad vizcaína.

También han asistido Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Imanol Zubero, miembro del extinto Gesto Por la Paz, e Iñaki Vélez (miembro del Grupo Itaka de Escolapios), invitados en este día especialmente dedicado a los movimientos pacifistas en la lucha contra el terrorismo.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno ha destacado que este día "nos convoca a tres compromisos esenciales: memoria, reconocimiento y compromiso". Memoria, ha remarcado, porque "solo desde la verdad se construye la convivencia, conociendo lo que pasó, quiénes fueron las víctimas y los victimarios, por qué asesinaron, extorsionaron, persiguieron y por qué muchos los defendieron, jalearon o callaron".

Además, ha añadido que "cada víctima tiene un nombre, una historia, una dignidad que hay que restablecer y no olvidar nunca" y ha subrayado que "preservar el recuerdo y la memoria exige una firme apuesta política que se plasma en la defensa irrenunciable de los derechos fundamentales, la justicia y la reparación para las víctimas". "Exige mantener viva la conciencia democrática de una sociedad vasca que todavía tiene deberes pendientes, algunos vascos con más deberes pendientes que otros, todo sea dicho", ha añadido.

Marisol Garmendia ha dedicado parte de su discurso a resaltar las figuras de los invitados en una jornada dedicada a los movimientos cívicos y a los grupos pacifistas "que alzaron su voz pidiendo la paz y la palabra frente a la barbarie terrorista".

"A Gesto por la Paz, que cada semana en las calles y plazas, en atronador silencio, en minoría para vergüenza de la mayoría, y con serenidad, recordó que la firmeza democrática no necesita vociferar. A Cristina Cuesta, cuya valentía personal y compromiso público son ejemplo de ética cívica y de defensa de los derechos humanos. Y también a Imanol Zubero, cuya reflexión serena, su compromiso social y su pensamiento abierto han sido guía para construir una cultura de paz y de diálogo en el País Vasco", ha recordado.

La delegada del Gobierno ha tenido una mención especial para los Escolapios de Bilbao en su 40 aniversario. "Durante décadas, los Escolapios han formado a miles de jóvenes en valores, en pensamiento crítico, en solidaridad. Desde aquella Asociación Itaka, formada por profesores, alumnos, exalumnos y padres del colegio que se concentraron en silencio para repudiar a ETA", ha recordado.

EDUCAR EN LA PAZ

En esa línea, ha añadido que, "en tiempos de violencia, la escuela fue refugio, fue diálogo, fue esperanza". "Educar en la paz es una tarea profundamente democrática, porque educar en la verdad y en la justicia es esencial para construir ciudadanía comprometida", ha subrayado.

Marisol Garmendia también tuvo palabras dedicadas al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que "en esa labor educadora, tengo que destacar el valioso trabajo que está realizando con centros escolares de toda España.

Asimismo, confía en que en Euskadi la comunidad educativa vasca "reconozca y se sume también al trabajo colaborativo con el Memorial", y ha asegurado que "la voz de las víctimas seguirá siendo la brújula moral de nuestra democracia".

Garmendia ha dado las gracias a todos los participantes en este Día de la Memoria "por recordarnos que la libertad -este año celebramos 50 años de España en libertad- no es un regalo, sino un logro que se conquista, que se cuida y que debemos de defender frente al auge de los populismos extremistas, reaccionarios y totalitarios que intentan socavar los pilares mismos de la democracia y la convivencia".

En ese sentido, ha advertido que este Día de la Memoria "no es solo un acto de recuerdo", sino que es "una llamada al compromiso, a seguir trabajando desde las instituciones públicas, desde la escuela y la universidad, desde la sociedad civil, como lo hicisteis los movimientos pacifistas, por una sociedad vasca capaz de convivir entre diferentes, sin olvidar pero sin odiar".