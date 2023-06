Garrido dice que PNV y PSE deben "ser conscientes de su debilidad" y contar con PP para tener "políticas estables"

Critica que el Gobierno Vasco está "llegando muy tarde" en el conflicto "enquistado" en la Ertzaintza



BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha asegurado que su partido "no ha hecho cosas raras ni las va a hacer" pero va a reivindicar su "papel determinante" tras las elecciones del pasado 28 de mayo. En este sentido, ha apuntado que PNV y PSE-EE "tienen que ser muy conscientes de que su situación es de más debilidad que hace cuatro años y que tienen que contar, si quieren poner en marcha esas políticas estables, con el Partido Popular".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha valorado que en los pasados comicios municipales y forales al PP vasco "le ha ido bien" y "el efecto Feijóo ha llegado a Euskadi", cuyos ciudadanos han mostrado "un hartazgo generalizado al Gobierno PNV-PSE".

De este modo, ha subrayado que "el tándem PNV-PSE está claro que no tiene los votos que tenían antes" y ha reivindicado "el papel determinante" del PP en la gobernabilidad de "tantos municipios", no solo en el momento de la investidura.

"El PNV y el PSE tienen que ser muy conscientes de que su situación es de más debilidad que hace cuatro años y que tienen que contar, si quieren poner en marcha esas políticas estables que necesitan los ciudadanos mirando hacia sus problemas, con el Partido Popular", ha defendido.

Garrido ha vuelto a criticar que el "pacto PNV-Bildu" haya hecho que el PP, pese a ser la fuerza más votada, no dirija la Alcaldía de Laguardia, donde se ha visto al "Partido Nacionalista de siempre, que lo que quiere es tocar poder" y, para ello, "hace lo que sea".

Así, ha censurado que "pida los votos del Partido Popular para quitar a Bildu ahí donde ha ganado, como puede ser en Gipuzkoa, y luego valerse de los votos de Bildu para gobernar, por ejemplo, en Laguardia". "Es una absoluta contradicción y esas son las cosas que no se entienden en política", ha advertido.

En cualquier caso, ha asegurado que el PP es "un partido coherente, de principios" y no ha hecho "cosas raras" ni las va a hacer, pero ha reivindicado "ese papel determinante que le ha otorgado la ciudadanía vasca porque los ciudadanos vascos han hablado" y al PNV y al PSE les "han colocado en un sitio de mayor debilidad del que tenían hace cuatro años".

Por otro lado, Garrido se ha mostrado convencida de que en las elecciones del 23 de julio se va a "culminar el cambio de ciclo" iniciado en las elecciones de mayo, que ve "imparable", y ha incidido en que en Euskadi "la única alternativa real" es el PP.

A su entender, "la campaña se va a polarizar absolutamente, aquí estamos hablando de Feijóo y de Sánchez y todo lo que significa el Sanchismo, en donde está metido Podemos, el PNV, más todo el conglomerado de partidos que han posibilitado que ese gobierno haya estado hasta el día de hoy".

Preguntado por su opinión sobre los gobiernos con Vox, ha afirmado que "cada partido defiende sus posiciones" y el PP puede estar "en posiciones muy diferentes de Vox, como también ha estado de otros partidos", pero de "lo que se trata, cuando hablamos de gobernabilidad, es poner programas encima de la mesa y llegar a ámbitos comunes, que hay muchos".

De este modo, ha planteado que, "cuando el objetivo es garantizar la gobernabilidad, indudablemente todos tenemos líneas rojas, pero hay un espacio muy amplio para poder pactar".

Según ha indicado, los ciudadanos han "encomendado" al PP al "darle esas mayorías" que lidere los gobiernos y "la responsabilidad de aquel que ha sido la fuerza más votada, sobre todo con una amplia mayoría, aunque no con una mayoría absoluta, es intentar garantizar la gobernabilidad", atendiendo a "la propia particularidad de los distintos territorios y la fuerza que ha tenido cada formación política".

CONFLICTO EN LA ERTZAINTZA

En otro orden de cosas, se ha referido al conflicto laboral en la Ertzaintza "enquistado". A su entender, "nuevamente se pone de manifiesto una forma de gestionar las cosas que no es adecuada" ya que el Gobierno vasco "no está actuando y está llegando muy tarde".

"Porque cuando estamos hablando de un convenio que no se renueva durante tantos años, no es una cosa de ayer, sino de una cuestión que lleva larvada mucho tiempo en Ertraintza y a la que no se le ha ofrecido ninguna solución. Y en ello tendrán alguna responsabilidad los distintos consejeros de seguridad y el propio lehendakari", ha señalado.

Garrido ha apelado a que "se hagan los esfuerzos necesarios" para lograr "una solución satisfactoria a esta situación". En todo caso, ha indicado que el Gobierno Vasco "tendrá que hacer una reflexión" sobre los niveles de conflictividad laboral en Euskadi, así como de absentismo laboral.