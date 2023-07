Garrido (Sumar) exige indemnizaciones "dignas" para las víctimas del amianto y un procedimiento ágil para su cobro

SAN SEBASTIÁN, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Sumar por Gipuzkoa al Congreso y secretaria general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha exigido que se fijen indemnizaciones "dignas" para las víctimas del amianto y que se establezca un procedimiento "ágil y rápido" para obtener estas compensaciones.

Garrido ha realizado estas peticiones en un acto electoral en Beasain, el municipio vasco "con mayor número de víctimas causadas por este agente cancerígeno", en el que ha participado junto a Joserra Becerra, coportavoz de Berdeak Equo y candidato también al Congreso por Gipuzkoa.

La candidata de Sumar ha remarcado que "aún queda mucha tarea por hacer" para reconocer a los afectados. Tras destacar que el fondo de compensación que reconoce a todas las víctimas aprobado la pasada legislatura fue "un logro de todos gracias al trabajo de las asociaciones de víctimas y de sindicatos empujando esta ley", ha incidido en que ahora "queda pendiente el desarrollo reglamentario".

A este respecto, ha mostrado su desacuerdo con el proyecto de decreto conocido. "Ya lo han dicho claro los sindicatos y las asociaciones: no es el reglamento que debe ser porque no establece un procedimiento ágil, sino todo lo contrario, y no podemos hacer que las víctimas del amianto vuelvan a pasar por un proceso complicado, y porque las cuantías son de vergüenza. No pueden ser tan escasas", ha censurado.

Por ello, ha reclamado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que "escuche y atienda" a los sindicatos y asociaciones de víctimas y "rectifique" para establecer un procedimiento "ágil y unas cuantías justas".

Igualmente, en este ámbito, ha criticado que a día de hoy "se sugue sin resolver el problema de quitar de nuestras ciudades y pueblos el amianto instalado", lo que es "una tarea pendiente, y necesaria, con el fin de evitar más víctimas de amianto por contaminación ambiental".

De este modo, ha pedido que se fije "un calendario claro de actuación" por parte de las instituciones "tener localizado el amianto antiguamente instalado para ir procediendo a su retirada antes del 2028".

"En estas elecciones nos jugamos las condiciones de vida", ha advertido Garrido, al tiempo que ha llamado a la movilización y ha reclamado el voto para Sumar porque "solo así garantizamos nuestras vidas y nuestro futuro".

Finalmente, ha insistido en que Euskadi decide en estas elecciones "si quiere mirar hacia el futuro o mira hacia al pasado, si quiere revalidar un Gobierno de Coalición con un Sumar fuerte que haga políticas valientes y que se entienda con Euskadi y Cataluña o quiere que gobierne el PP con Vox, Feijóo y Abascal, y volvamos a tiempos oscuros".