'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo, inaugurará la 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

'Gaua', la nueva película del director vasco Paul Urkijo, será la encargada de inaugurar el 31 de octubre en el Kursaal la 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre en los teatros Principal y Victoria Eugenia y en otros escenarios de la ciudad.

Se trata del tercer largometraje dirigido por Urkijo tras 'Errementari' (2017) e 'Irati' (2022), la película en euskera más taquillera de la historia, según han recordado desde la organización del Festival donostiarra.

Como en trabajos anteriores del director gasteiztarra, 'Gaua' transita entre los códigos de la fantasía y la realidad histórica, pero en esta ocasión se sumerge en el mundo nocturno de la mitología vasca, ambientada en el siglo XVII. La película "combina el inquietante mundo de los seres nocturnos con el imaginario de la superstición rural creando un universo lleno de misterio, emoción y épica".

La película, producida por Irusoin, Ikusgarri Films, Vilaüt Films y Gaua AIE, se estrenará en el próximo Festival de Sitges. Está protagonizada por Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. Se estrenará en cines el 14 de noviembre, distribuida por Filmax.

AVANCE SECCIÓN OFICIAL

La Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián también ha dado a conocer un avance de películas que forman parte de la sección oficial. La programación completa se dará a conocer a mediados del mes de octubre.

Así, se proyectará 'The Creeps' (2025) de Marko Mäkilaakso (Finlandia) que narra como un misterioso portal entre dimensiones libera a "una horda de criaturas traviesas y sedientas de sangre" en una estación de esquí finlandesa. La película cuenta con la presencia estelar de Christopher Lambert.

En 'The Curse' (2025) de Kenichi Ugana (Japón-Taiwán), Riko, recepcionista en un salón de moda, nota cambios inquietantes en las publicaciones de su amiga taiwanesa Shufen, y descubre que murió hace seis meses. Sin embargo, sus redes sociales continúan publicando mensajes perturbadores.

'Deathstalker' (2025) de Steve Kostanski (Canadá-EEUU) es un remake del clásico de espada y brujería homónimo producido por Roger Corman en 1983, mientras que en 'Decorado' (2025) de Alberto Vázquez (España-Portugal) Arnold es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial, su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Se trata de la nueva película del director de Unicorn Wars (2022).

En 'Dog of God' (2025) de Raitis Abele y Lauris Abele (Letonia-EEUU)el caos se desata en esta espectacular animación letona que utiliza la técnica de la rotoscopia. Además podrá verse 'Drácula (Dracula: A Love Tale, 2025)', la versión del director Luc Besson del clásico de Bram Stoker.

'Un fantasma útil' (2025) de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia-Francia-Singapur-Alemania) es una de las propuestas fantásticas más sorprendentes del año en la que March ve como su vida cotidiana da un vuelco al descubrir que el espíritu de su esposa se ha reencarnado en una aspiradora.

En 'New Group' (2025) de Yuta Shimotsu (Japón) la acción de sitúa en un instituto en el que se forma una pirámide humana en el suelo cuando los estudiantes llegan a la escuela, mientras que en 'OTHER' (2025) de David Moreau (Francia-Bélgica), tras la repentina muerte de su madre, Alice (Olga Kurylenko) regresa a la casa donde pasó su infancia y comienza a sentirse acosada por una extraña presencia que se alimenta de su miedo y que la obliga a enfrentarse con secretos terribles.

También se proyectará 'Que ma volonté soit faite' (2025) de Julia Kowalski (Francia-Polonia) en la que la joven Nawojka, que vive con su padre y sus hermanos en la granja familiar, esconde un terrible secreto: un poder monstruoso, que cree haber heredado de su madre, se despierta en ella cada vez que siente deseo.

'Redux Redux' (2025) de Kevin y Matthew McManus (EEUU) cuenta como una mujer, desesperada por vengar la muerte de su hija por todos los medios, viaja a través de dimensiones paralelas para rastrear y aniquilar repetidamente a su asesino.

Finalmente, en 'La Virgen de la tosquera' (2025/Argentina-México-España), Laura Casabé adapta los cuentos 'El carrito' y 'La Virgen de la tosquera', de Mariana Enriquez.

El jueves 23 de octubre a las 09.00 comenzará la venta de abonos en la taquilla del Teatro Principal. El lunes 27 se venderán las entradas sueltas a partir de las 11.30 horas en las taquillas de los teatros Principal y Victoria Eugenia y en la web de Donostia Kultura. Las entradas para 'Gaua' se venderán también en la taquilla y en la web del Kursaal.