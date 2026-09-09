'Gauekoak' y 'Xtraklub' ofrecen 48 propuestas de ocio para jóvenes este otoño-invierno en Vitoria-Gasteiz

Presentación de 'Gauekoak' y 'Xtraklub' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los programas 'Gauekoak' y 'Xtraklub', dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años de Vitoria-Gasteiz, ofrecerán esta temporada de otoño-invierno un total de 1.100 plazas para las 48 actividades programadas, que se desarrollarán entre septiembre y diciembre de 2026 y, entre sus principales novedades, incluye un festival de arte queer y actividades de hockey subacuático y curling.

Los detalles de la nueva programación se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa en la que ha participado la concejala de Juventud, Ana López de Uralde, acompañada de la responsable del programa 'Xtraklub', Maite Huarte; y la coordinadora del programa 'Gauekoak', Klara Schmidt.

López de Uralde ha señalado que 'Gauekoak' y 'Xtraklub' ofrecen "una programación amplia y diversa de ocio y tiempo libre, pensada para responder a los intereses de las personas jóvenes y evolucionar al ritmo de sus nuevas tendencias y necesidades".

"Son dos programas que ponen a su alcance experiencias para disfrutar, descubrir nuevas aficiones y relacionarse, al tiempo que favorecen un ocio educativo, saludable y de calidad", ha añadido, para destacar que "el objetivo es acompañar a las personas jóvenes y facilitarles espacios y propuestas en los que puedan participar y crear su propio ocio, contribuyendo así a mejorar su bienestar y calidad de vida".

El programa de ocio alternativo, saludable y participativo 'Gauekoak', dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años, ofrece para la nueva temporada un total de 21 actividades gratuitas, con 600 plazas.

La programación incluye propuestas de diferentes disciplinas, entre ellas la creación, la música, la aventura y el ocio. Entre las novedades de esta edición destaca el Festival Gu Gasteiz, una propuesta dedicada al arte queer, así como la incorporación de actividades como curling y hockey subacuático.

Por su parte, el programa de ocio y tiempo libre 'Xtraklub' contará con 27 actividades y 500 plazas entre los meses de septiembre y diciembre. Dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, el programa busca ofrecer alternativas de ocio saludables, de calidad y adaptadas a sus intereses.

La programación incluye talleres Xpress, de dos horas de duración; Xtra talleres, compuestos por varias sesiones; y salidas urbanas. También se han organizado excursiones, viajes culturales y experiencias de aventura, entre las que se incluyen un fin de semana en un parque de atracciones de Madrid y actividades para practicar bodyboard y paddle surf, entre otras propuestas.

INSCRIPCIONES

Las personas interesadas en participar en las actividades gratuitas de 'Gauekoak' podrán inscribirse a partir del viernes 11 de septiembre, a las 8.30 horas.

En el caso de 'Xtraklub', la inscripción para las actividades programadas durante los meses de septiembre y octubre se abrirá el sábado 12 de septiembre, a las 8.30 horas. Por su parte, el sábado 17 de octubre, a la misma hora, se abrirá la inscripción para las actividades de 'Xtraklub' previstas para los meses de noviembre y diciembre.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web municipal, los teléfonos 010 y 945 16 11 00, así como de forma presencial en la Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ), los centros cívicos y los polideportivos municipales. Cada persona podrá inscribirse en un máximo de cuatro actividades durante la temporada de otoño-invierno.

Para completar la oferta de ocio juvenil, durante la rueda de prensa también se ha recordado que el espacio joven 'G4zt3Hub', ubicado en el barrio de San Martín, retomará su actividad este viernes con una renovada programación para esta temporada. A esta propuesta se suma 'Labe Gazte Laborategia', ubicado en San Vicente de Paúl 21, que abrirá sus puertas esta tarde, incorporándose así a la oferta de espacios y recursos dirigidos a la población joven de la ciudad.