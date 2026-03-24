Gaztea Ruiz presentará el viernes en Bilbao su nuevo poemario 'Fundido a Blanca'

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Gaztea Ruiz Martínez presentará este próximo viernes en Bilbao su nuevo poemario 'Fundido a Blanca', compuesto por 58 poemas escritos en verso libre, a excepción de media docena de sonetos. Publicado por la editorial Vitruvio, la presentación será a las siete de la tarde en el Edificio 'La Bolsa'.

Según ha informado la editorial, el poeta bilbaíno alcanza una "madurez creativa a través de un conjunto de poemas de amor construidos desde la sencillez, en una propuesta lírica llena de un diálogo libre de artificios". "La destinataria de todos estas composiciones es su pareja, que precisamente se llama Blanca. El autor realiza a través de todos estos poemas una búsqueda de la amada como promesa de salvación, entendiendo el amor como un camino de complementariedad y encuentro", ha agregado.

La presentación del viernes contará con la participación del escritor Alberto Infante, así como del editor de Vitruvio, Pablo Méndez. Al finalizar el acto habrá una actuación de Íñigo Ruiz, que interpretará varios poemas de este libro con adaptación musical creada por él mismo.

"Siempre es tiempo de poesía y siempre es tiempo de poesía de amor", afirma el autor, quien reconoce que toda la creación de esta obra ha sido "un camino de autoconocimiento y de crecimiento emocional" en compañía de su pareja.

Gaztea Ruiz Martínez es también novelista y hace un año publicó su última obra en prosa, titulada 'Llovía en todas las casas'.