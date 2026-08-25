Gaztelagun lleva al Festival de San Sebastián el debate sobre vivienda y emancipación juvenil a través de cuatro filmes

El Departamento vasco de Vivienda y el Festival de Cine colaboran en el debate sobre vivienda y emancipación juvenil. - GOBIERNO VASCO

SAN SEBASTIÁN, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que celebra su 74 edición del 18 al 26 de septiembre, impulsan 'Cine y Vivienda', un ciclo de cuatro películas sobre el hogar, la desigualdad y los proyectos de vida.

El punto Gaztelagun de la plaza Okendo permitirá a las personas de 18 a 35 años informarse, resolver dudas y presentar directamente la solicitud de la ayuda al alquiler, según ha explicado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, en un comunicado.

"Queremos acercar Gaztelagun a los espacios donde está la juventud, también a aquellos en los que se fomenta la conversación, la cultura, el debate y el pensamiento crítico sobre uno de los asuntos públicos que más impacto tiene en sus vidas", ha explicado.

Itxaso ha subrayado que esta iniciativa "traslada al lenguaje del cine una de las principales preocupaciones de la juventud vasca y convierte la presencia del Departamento de Vivienda en el Festival en un recurso útil". "Una invitación a contemplar la vivienda desde la cultura y, al mismo tiempo, un punto en el que conocer las ayudas disponibles y tramitar directamente una solicitud", ha añadido.

El consejero vasco ha reflexionado sobre el hecho de que "la vivienda condiciona hoy demasiadas decisiones vitales de las personas jóvenes: cuándo emanciparse, dónde vivir, con quién compartir un proyecto o qué expectativas de futuro pueden construir".

"Por eso queremos acercar Gaztelagun a los espacios donde está la juventud, también a aquellos en los que se fomenta la conversación, la cultura, el debate y el pensamiento crítico sobre uno de los asuntos públicos que más impacto tiene en sus vidas", ha señalado.

Denis Itxaso ha enmarcado esta colaboración en la línea iniciada el pasado año con la acción divulgativa de Gaztelagun, desarrollada en el entorno del BBK Live, con el objetivo de "sacar la información pública de los canales administrativos habituales y acercarla a espacios de encuentro, participación y socialización de la juventud vasca".

El consejero ha recordado que Gaztelagun "reduce de forma directa el esfuerzo económico de miles de jóvenes, mientras el Gobierno Vasco trabaja para aumentar la oferta de vivienda asequible". "Gaztelagun no sustituye el reto estructural de ampliar esa oferta, pero sí reduce de forma directa el esfuerzo económico de muchas personas jóvenes y les ayuda a no aplazar indefinidamente su proyecto de vida", ha incidido.

El consejero ha defendido que el "deber" de las instituciones es "combinar soluciones estructurales con herramientas útiles en el corto plazo, y hacerlo además con un lenguaje y en unos espacios que conecten con la realidad de quienes más dificultades tienen para emanciparse".

El ciclo 'Cine y Vivienda' del Zinemaldia proyectará 'El pisito/ The Little Apartment' de Marco Ferreri (1958), 'Cinco metros cuadrados/ Five Square Meters' de Max Lemcke (2011), 'Gisaengchung / Parasite/ Parásitos' de Bong Joon-ho (2019) y un último título que se confirmará próximamente.

El programa comenzará el 22 de septiembre a las 09.00 horas en la sala 1 de los cines Trueba con la proyección de 'Cinco metros cuadrados' ante el Jurado de la Juventud y una presentación de Denis Itxaso.

PUNTO INFORMATIVO

Además, la colaboración entre el Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana y el Festival de Cine tendrá "una vertiente práctica dirigida a la juventud", ya que, durante el certamen Gaztelagun contará con un punto informativo en la plaza Okendo en el que las personas de entre 18 y 35 años podrán conocer el programa, resolver sus dudas y recibir apoyo para presentar directamente la solicitud.

Bajo el lema 'Toda historia necesita un lugar', el espacio "acercará la política pública de vivienda a uno de los principales puntos de encuentro cultural y juvenil de Euskadi", ha asegurado.

Itxaso ha recordado que Gaztelagun cubre hasta el 60% de la renta mensual, con un máximo de 300 euros por persona y mes. Los ingresos máximos para acceder al programa se sitúan en 30.000 euros para solicitudes individuales, 36.764 euros para unidades convivenciales de dos personas y 39.184 euros para familias numerosas. Desde este año también son subvencionables el alquiler de habitaciones y el subarriendo, y pueden concederse hasta dos ayudas por vivienda compartida cuando cada unidad convivencial dispone de su propio contrato.

El consejero ha destacado que desde la entrada en vigor de las "mejoras" del programa se han recibido 526 solicitudesen en las tres primeras semanas, frente a las 258 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 104%. La ayuda media asciende a 273 euros mensuales y cubre aproximadamente el 52,1 % del alquiler de las personas perceptoras.

El programa cuenta con 7.679 personas perceptoras activas y durante 2026 ha prestado apoyo económico a 9.106 jóvenes. Desde su puesta en marcha, 17.326 personas se han beneficiado de Gaztelagun, con una inversión acumulada superior a 96,2 millones de euros.