Gernika abre hasta el 15 mayo la inscripción para participar en las ferias de 2026

Archivo - Pimientos rojos en la feria del agro vasco del ‘Último Lunes de Octubre en Gernika-Lumo - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha abierto, hasta el 15 de mayo, el plazo para realizar la preinscripción de las ferias especiales de la villa foral en 2026, cuyo calendario, entre junio y diciembre, "ya está definido". Todas las citas ofrecen un programa "basado en gastronomía, tradición y dinamización del espacio público".

En un comunicado, el consistorio de la villa foral ha asegurado que las ferias de la localidad buscan, en 2026, consolidar "una fórmula que combina producto local, gastronomía y tradición como ejes de una actividad que, más allá de lo comercial, forma parte del pulso social de la villa".

El programa se iniciará el 6 de junio, con el Urdaibaiko Txakolinaren Eguna, centrado en la degustación de txakoli con denominación de origen Bizkaiko Txakolina, y con la inclusión de puestos hortofrutícolas, de artesanía y "actividades familiares que acompañan cada jornada".

El 4 de julio se celebrará Gernikako Piperraren Eguna (Día del pimiento de Gernika), "uno de los productos más reconocibles del entorno", mientras que el 1 de agosto los protagonistas serán el vino de Rioja Alavesa y el bacalao. El 5 de septiembre, la cita se centrará en el conejo de Bizkaia y la sidra.

El 3 de octubre se celebrará el Sukalki Eguna, antesala del Primer Lunes de Octubre, que reunirá los días 4 y 5 el XXXIX Campeonato de Euskal Herria de Vacuno Pirenaico, junto a la exposición de ganado, maquinaria y productos del caserío.

Tres semanas después, el 26 de octubre, el Último Lunes "volverá a activar uno de los hitos más consolidados", con concursos, degustaciones y presencia de productos con Eusko Label.

El 7 de noviembre se celebrará el Gernikako Indabaren Eguna (Día de la alubia de Gernika), el 5 de diciembre se desarrollará el Karakol Eguna (Día del caracol), y el día 20 del mismo mes el XLIX Campeonato de Euskal Herria de Caracoles, "que combina degustación, concurso gastronómico y actividad comercial".

El plazo de inscripción para participar en las ferias permanecerá abierto hasta el 15 de mayo y puede tramitarse a través de la web municipal.