Gernika inaugura su calendario de Ferias Especiales con una jornada dedicada al txakoli de Urdaibai y al queso

Archivo - Último lunes de Gernika, a 27 de octubre de 2025, en Gernika-Lumo. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Gernika-Lumo abrirá este sábado, 6 de junio, su calendario de Ferias Especiales, que recorrerá durante siete meses algunos de los productos emblemáticos de la gastronomía vasca. En concreto, la jornada inaugural estará dedicada al txakoli de Urdaibai y al queso.

Según ha informado el Ayuntamiento, la feria reunirá a productores, artesanos y visitantes en la plaza del Mercado desde las 9.00 hasta las 14.30 horas, con el lema 'Urdaibaiko Txakolinaren Eguna'.

Durante la jornada, varias bodegas de la comarca de Urdaibai presentarán sus elaboraciones de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina, acompañadas por una selección de quesos procedentes de diferentes puntos de Euskadi.

La feria contará además con la presencia habitual de productores agrícolas, artesanos y elaboradores locales, "reforzando un modelo que combina actividad comercial y promoción del territorio", han destacado desde la organización.

Tras la jornada dedicada al txakoli y al queso, se celebrará el Día del Pimiento de Gernika el 4 de julio, mientras que el 1 de agosto será el turno de la feria dedicada al vino de Rioja Alavesa y al bacalao y el 5 de septiembre la programación girará en torno al conejo de Bizkaia y la sidra.

En octubre, el día 3 se celebrará el tradicional Sukalki Eguna, antesala del Primer Lunes de Octubre. Los días 4 y 5 tendrán lugar el XXXIX Campeonato de Euskal Herria de Vacuno Pirenaico, la exposición de ganado y la muestra de maquinaria agrícola y productos del caserío. El día 26 tendrá lugar el tradicional Último Lunes de Gernika.

Las últimas citas del programa serán el 7 de noviembre con el Día de la Alubia de Gernika, el 5 de diciembre con el Día del Caracol y el 20 de diciembre con el XLIX Campeonato de Euskal Herria de Caracoles.

Desde el Ayuntamiento han destacado que las ferias se han convertido en "un elemento central de la vida social y económica" del municipio, que combina "promoción del producto local, apoyo al sector primario y conservación de una tradición que sigue ocupando un lugar destacado en la agenda de la villa".