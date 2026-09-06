Getxo Zurekin organizará el próximo jueves en La Galea una cadena humana por el Día Mundial de prevención del suicidio

Día Mundial para la Prevención del Suicidio, queremos llenar La Galea de personas para crear una gran cadena humana - GETXO ZUREKIN

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Alerta Zurt! de Getxo Zurekin ha organizado una cadena humana para este próximo jueves día 10 en La Galea, y en el marco del Día Mundial para la prevención del suicidio, para reclamar "más medidas de prevención", así como la instalación de paneles informativos y teléfonos de ayuda en los puntos "sensibles", e "información y apoyo siempre visible".

La actividad ha sido promovida por Getxo Zurekin Comunidades Compasivas con el apoyo de la Fundación Doble Sonrisa, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención y el cuidado de aquellos que se encuentran en procesos de enfermedad avanzada, así como de menores en estado de vulnerabilidad.

Según ha informado Getxo Zurekin en un comunicado, será una "acción pacífica" para reclamar medidas preventivas, ayuda, información y apoyo y en esa medida ha solicitado la ayuda ciudadana con el objetivo de "llenar La Galea de personas" para poner en marcha una gran cadena humana.

Han apuntado que será "un gesto sencillo pero lleno de significado", de "una comunidad unida protegiendo simbólicamente un lugar que todavía necesita más medidas de prevención" y reclama la instalación de paneles informativos y teléfonos de ayuda "para quienes puedan atravesar un momento de desesperanza".

La iniciativa tendrá lugar de 18.00 a 19.00 horas en La Galea de la localidad vizcaína de Getxo y los organizadores han invitado a la ciudadanía a acudir con familia, amistades, o la asociación, coro, grupo de danza, club deportivo o colectivo al que pertenezcan.

En este sentido, han subrayado que cuantas más personas se congreguen, "más fuerte será el mensaje de que el cuidado y la prevención son responsabilidad de todas y todos". Han pedido también que se comparta el cartel de la iniciativa "para que llegue al mayor número posible de personas".

Getxo Zurekin, impulsada por la Fundación Doble Sonrisa del municipio vizcaíno, tiene el propósito fundamental de transformar el municipio en una "Ciudad Compasiva". Su objetivo es tejer una red de apoyo ciudadano para acompañar a personas que atraviesan procesos de enfermedad avanzada, dependencia, final de la vida y el duelo.