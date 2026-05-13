Gipuzkoa aporta 7.000 euros a la Zegama-Aizkorri, primera carrera a nivel mundial homologada por Green Trail Concept - DFG

SAN SEBASTIÁN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa colaborará un año más con la prueba de montaña Zegama-Aizkorri, que celebra este fin de semana su 25 edición, con una aportación de 7.000 euros. Se trata de la primera carrera a nivel mundial que será homologada por el nuevo estándar europeo Green Trail Concept y este año congregará a más de 900 deportistas de 25 nacionalidades.

Desde la institución foral han destacado que la prueba, organizada gracias al trabajo de más de 600 personas voluntarias, es seguida cada año por miles de aficionados de todo el mundo y será retransmitida internacionalmente a través de HBO Max.

Entre los alicientes de esta edición está la participación de Kilian Jornet, 11 veces ganador de la carrera, que ha confirmado su presencia en la celebración de las bodas de plata de la prueba.

GREEN TRAIL CONCEPT

Esta edición marcará además un importante hito en el ámbito de la sostenibilidad, ya que la Zegama-Aizkorri se convertirá en la primera carrera homologada a nivel mundial por el nuevo estándar europeo Green Trail Concept, una iniciativa impulsada por la Fundación Kilian Jornet con apoyo de la Unión Europea.

Este nuevo estándar evalúa el impacto ambiental, social y económico de las carreras de montaña y reconoce las buenas prácticas vinculadas a la protección del entorno natural, la movilidad sostenible, la gestión de residuos, la inclusión social y el impacto positivo sobre el territorio.

La certificación reconoce también el trabajo realizado por la organización de la Zegama-Aizkorri para minimizar la huella ecológica del evento, fomentar buenas prácticas ambientales y sensibilizar tanto a corredores como a espectadores sobre la importancia de proteger y cuidar el medio natural.

Entre las medidas implantadas destacan el uso de banderines reutilizables durante el recorrido, la apuesta por vasos reutilizables - este año se repartirán 8.000 vasos entre los establecimientos hosteleros de Zegama para evitar el consumo de envases de un sólo uso - o la instalación de papeleras para la recogida selectiva de residuos.

"La Zegama-Aizkorri no se entiende sin el respeto a la montaña. Llevamos años trabajando para cuidar el entorno, minimizar el impacto de la prueba e inculcar entre participantes y asistentes el amor y el cuidado de nuestros montes. Ser una referencia internacional en el mundo del trail también implica una responsabilidad: tenemos que dar ejemplo y demostrar que es posible organizar un evento de esta dimensión desde el máximo respeto al entorno natural", ha destacado José Ramón Malkorra, responsable del área de Medio Ambiente de la carrera.

Para el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, "la Zegama-Aizkorri representa valores que compartimos plenamente: el respeto por la naturaleza, el arraigo al territorio y una manera de entender el deporte ligada al paisaje, la comunidad y la sostenibilidad".

"Esta prueba es también un magnífico escaparate internacional para Gipuzkoa, demostrando que es posible proyectar el territorio al mundo desde un modelo responsable y vinculado a la conservación y el cuidado del medio ambiente", ha añadido.

La maratón alpina, considerada una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional de montaña, recorrerá 42 kilómetros y acumulará más de 5.400 metros de desnivel a través de algunos de los parajes más emblemáticos de Gipuzkoa. Este año, además, con motivo de su 25 aniversario, se ha organizado una exposición conmemorativa que ya puede visitarse en Anduetza Parketxea.